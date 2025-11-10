Tân Phó Bí thư Hà Nội: Nỗ lực cống hiến hết mình, đặt lợi ích nhân dân Thủ đô lên trên hết

Ngày 10-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh việc Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và thành tích thực tiễn của đồng chí; đồng thời thể hiện quyết tâm của Trung ương trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Thủ đô gắn với việc thực hiện chủ trương bố trí chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không là người địa phương

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương; là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và xây dựng Đảng, có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo; tiếp tục đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy những thành quả mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cán bộ tiền nhiệm đã đạt được, cùng Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng và phát triển Hà Nội xứng đáng với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm kinh tế, chính trị; trung tâm phát triển, tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Đức Trung

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cán bộ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành để tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề về phát triển đô thị, không gian ngầm, ngập úng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông...

Tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2025, đó là: Tăng tốc chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thủ tục các dự án trọng điểm (cầu Trần Hưng Đạo; tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch;…).

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Để xứng đáng với niềm tin đó, ông sẽ dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và sức lực của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, liêm chính trong đạo đức công vụ, tận tâm tận lực biến áp lực thành động lực sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị



Ông Nguyễn Đức Trung cho biết trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối và dẫn dắt, giải quyết triệt để các vấn đề cấp bách đồng thời mở ra tầm nhìn phát triển lâu dài, bền vững. Đồng thời, Tổng Bí thư chỉ rõ Thủ đô phải thật văn hiến, bản sắc, sáng tạo ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển, coi đó là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là căn cơ hình thành bản lĩnh, trí tuệ và sức vươn của Hà Nội.

"Những chỉ đạo chiến lược và quan trọng đó là kim chỉ nam đối với cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô. Nhắc nhở chúng ta luôn phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, đổi mới quản trị, hành động quyết liệt, hiệu quả vì sự phát triển của Thủ đô Hà Nội"- tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, với nhận thức ấy, trên cương vị công tác mới, ông nguyện toàn tâm toàn ý nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và của Thủ đô lên trên hết, trước hết. Ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy Hà Nội luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt, hiệu quả.

