Tân Phó Bí thư Hà Nội: Nỗ lực cống hiến hết mình, đặt lợi ích nhân dân Thủ đô lên trên hết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tân Phó Bí thư Hà Nội: Nỗ lực cống hiến hết mình, đặt lợi ích nhân dân Thủ đô lên trên hết

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung cam kết nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân Thủ đô lên trên hết.

Ngày 10-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung cam kết vì lợi ích nhân dân - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh việc Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với phẩm chất, năng lực, uy tín và thành tích thực tiễn của đồng chí; đồng thời thể hiện quyết tâm của Trung ương trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Thủ đô gắn với việc thực hiện chủ trương bố trí chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không là người địa phương

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương; là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và xây dựng Đảng, có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo; tiếp tục đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy những thành quả mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cán bộ tiền nhiệm đã đạt được, cùng Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng và phát triển Hà Nội xứng đáng với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm kinh tế, chính trị; trung tâm phát triển, tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung cam kết vì lợi ích nhân dân - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Đức Trung

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cán bộ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành để tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề về phát triển đô thị, không gian ngầm, ngập úng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông...

Tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2025, đó là: Tăng tốc chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thủ tục các dự án trọng điểm (cầu Trần Hưng Đạo; tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch;…).

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Để xứng đáng với niềm tin đó, ông sẽ dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và sức lực của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, liêm chính trong đạo đức công vụ, tận tâm tận lực biến áp lực thành động lực sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung cam kết vì lợi ích nhân dân - Ảnh 3.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Đức Trung cho biết trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối và dẫn dắt, giải quyết triệt để các vấn đề cấp bách đồng thời mở ra tầm nhìn phát triển lâu dài, bền vững. Đồng thời, Tổng Bí thư chỉ rõ Thủ đô phải thật văn hiến, bản sắc, sáng tạo ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển, coi đó là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là căn cơ hình thành bản lĩnh, trí tuệ và sức vươn của Hà Nội.

"Những chỉ đạo chiến lược và quan trọng đó là kim chỉ nam đối với cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô. Nhắc nhở chúng ta luôn phải đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, đổi mới quản trị, hành động quyết liệt, hiệu quả vì sự phát triển của Thủ đô Hà Nội"- tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, với nhận thức ấy, trên cương vị công tác mới, ông nguyện toàn tâm toàn ý nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và của Thủ đô lên trên hết, trước hết. Ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy Hà Nội luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Tin liên quan

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(NLĐO) - Chiều 7-11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

(NLĐO) - Hội nghị Trung ương 14 đã bầu Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

(NLĐO)- Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lê Minh Trí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Hà Nội Nguyễn Đức Trung Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Đức Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo