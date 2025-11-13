HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại kỳ họp, 100% đại biểu tán thành, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều nay 13-11, HĐND TP Hà Nội đã khai mạc kỳ họp chuyên đề thứ 27, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện bầu các chức danh lãnh đạo TP thuộc thẩm quyền HĐND.

Ông Nguyễn Đức Trung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung hôm 10-11

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP đối với ông Trần Sỹ Thanh do đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Chiều cùng ngày 13-11, 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, chiều 10-11, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Đức Trung được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Trung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1974, quê quán xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia cũ, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh.

Từ tháng 1-2019 đến tháng 2-2020, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 3-2020 đến tháng 11-2024, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đến ngày 11-11-2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến ngày 2-10-2025, tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã bầu ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh 1.

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

(NLĐO) - Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(NLĐO) - Chiều 7-11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

(NLĐO) - Hội nghị Trung ương 14 đã bầu Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Nguyễn Đức Trung Chủ tịch Hà Nội Hà Nội Nguyễn Đức Trung Chủ tịch UBND TP Hà Nội
