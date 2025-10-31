UBND TP HCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Sáng 31-10, UBND TP HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM chủ trì lễ trao quyết định.



Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM đã trao các quyết định của Chủ tịch UBND TP HCM về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể, ông Ngô Quang Sự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đến nhận nhiệm vụ và được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM.

Ông Từ Phương Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp), đến nhận nhiệm vụ và được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM.

Điều động và bổ nhiệm các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Huỳnh Văn Thanh, Phạm Xuân Ngọc, đến nhận nhiệm vụ và được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM.

Lãnh đạo TP HCM trao quyết định cho Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM cũng trao quyết định của Chủ tịch UBND TP HCM bổ nhiệm ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, giữ chức vụ thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV.

Lãnh đạo TP HCM trao quyết định và chúc mừng ông Bùi Thanh Giang nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM chúc mừng các cá nhân được trao quyết định; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Với Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm công tác thời gian qua, các cá nhân sẽ tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo UBND TP HCM trong công tác về đất đai, đặc biệt là khai thác nguồn lực từ đất.

Đối với ông Bùi Thanh Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM mong muốn ông cùng tập thể, ban lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Đại diện các cá nhân nhận nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM Ngô Quang Sự cảm ơn lãnh đạo thành phố đã tin tưởng điều động, bổ nhiệm nhiệm vụ mới.

Ông cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các công việc được giao, góp phần phát triển thành phố.