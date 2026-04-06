Ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều 6-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, với có 496/496 (tỉ lệ 100%) đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê quán xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên. Ông Nguyễn Hồng Diên là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, XIV. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kế toán tổng hợp.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Hồng Diên:

- 7-1982 đến 7-1985: Bí thư Chi đoàn thôn Tịnh Xuyên; Phó Bí thư Đoàn xã Hồng Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Hưng Hà khóa VII; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thái Bình.

- 8-1985 đến 7-1986: Sinh viên khóa Cao cấp IV đến trường Đoàn Cao cấp Trung ương Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường; Bí thư Đoàn khóa Cao cấp IV.

- 8-1986 đến 8-1991: Sinh viên trường Đại học Thanh niên Liên Xô; Bí thư Đoàn trường; Phó Bí thư, Quyền Bí thư Thành đoàn lưu học sinh TP Moscow, Liên Xô.

- 9-1991 đến 10-1991: Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- 10-1991 đến 12-2000: Công tác tại Tỉnh đoàn Thái Bình, giữ các chức vụ: Cán bộ tổng hợp; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn khóa VII (từ 5-1992). Từ tháng 2-1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XV, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XII, XIII kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa III; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI, VII; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa II, IV; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa I; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình khóa XIX, XX.

- 12-2000 đến 3-2003: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XV, XVI; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIII (9-2001 đến 7-2002: Học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

- 3-2003 đến 2-2007: Công tác tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 10-2005); Bí thư Huyện ủy Vũ Thư khóa XII, XIII; Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư khóa XVII; Tổ trưởng đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIV đến khu vực Vũ Thư.

- 2-2007 đến 10-2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVII, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình.

- 10-2010 đến 6-2011: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII.

- 6-2011 đến 3-2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XV.

- 3-2015 đến 1-2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII, XIX; Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

- 1-2016 đến 5-2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình (từ 6-2016); Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (từ 7-2016).

- 5-2018 đến 7-2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính đến Ngân sách của Quốc hội.

- 8-2018 đến 4-2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

- 5-2020 đến 4-2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (từ 2-2021); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (đến 6-2021). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ 1-2021).

- 4-2021 đến 2-2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV (từ 7-2021).

- 1-2025 đến 2-2025: Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

- 2-2025 đến 12-2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 18-12-2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 22-1-2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3-2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.