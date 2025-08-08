Sáng 8-8, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh đã bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Kim Long.

Kết quả, 95/95 đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã bỏ phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Kim Long, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và HĐND tỉnh thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Kim Long làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết đây là niềm vinh dự, trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh và cam kết cùng tập thể Thường trực UBND tỉnh làm hết sức mình, dốc hết tâm sức, trí tuệ, khả năng cùng với các thành viên UBND tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025; phấn đấu hoàn thành, vượt xa mức thu ngân sách nhà nước được giao, bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ chi, nhất là chi đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội; tập trung và ưu tiên phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông chiến lược;...

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng ông Nguyễn Kim Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long ý thức phải cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh gìn giữ và phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, giữa chính quyền và nhân dân, cùng chung tay tạo nên một bộ máy điều hành thông suốt, liêm chính, phục vụ và cụ thể hóa tinh thần đó bằng những hành động thiết thực, góp phần tạo nên một chính quyền hành động, hiệu lực, hiệu quả, đồng thuận và trách nhiệm.

Đồng thời toàn tâm, toàn ý, tận tụy, trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đưa Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Kim Long (SN 1977, quê quán huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là phường Tân Khánh, TP HCM). Trình độ: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Kinh tế- Chính trị, Thạc sĩ Kinh tế.

Hiện Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai có ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh; 4 Phó Chủ tịch là các ông, bà gồm:Hồ Văn Hà, Lê Trường Sơn, Nguyễn Kim Long và Nguyễn Thị Hoàng.

