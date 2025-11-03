Ông Nguyễn Lương Bình được phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình

Ngày 3-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức công bố quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị.

Theo quyết định số 102-QĐ/TU do Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương ký ngày 31-10-2025, ông Nguyễn Lương Bình được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày ký quyết định, với thời hạn 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị chúc mừng ông Nguyễn Lương Bình trên cương vị công tác mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Lương Bình (SN 1969, quê tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị). Ông có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, trưởng thành từ công tác Đoàn.

Trước khi đảm nhiệm vị trí mới, ông Bình từng trải qua nhiều cương vị công tác như Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Quảng Bình.

Sau khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, ông Nguyễn Lương Bình được phân công giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị mới.

Trước đó, ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm nhiệm vị trí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho đến khi ông Nguyễn Lương Bình được điều động, bổ nhiệm thay thế.