Ông Nguyễn Lương Bình được phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Lương Bình được phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ông Nguyễn Lương Bình - Chánh Thanh tra tỉnh, được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Nguyễn Lương Bình trở thành Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị mới - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình

Ngày 3-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức công bố quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị.

Theo quyết định số 102-QĐ/TU do Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương ký ngày 31-10-2025, ông Nguyễn Lương Bình được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày ký quyết định, với thời hạn 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị chúc mừng ông Nguyễn Lương Bình trên cương vị công tác mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Lương Bình (SN 1969, quê tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị). Ông có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, trưởng thành từ công tác Đoàn.

Trước khi đảm nhiệm vị trí mới, ông Bình từng trải qua nhiều cương vị công tác như Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Quảng Bình.

Sau khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, ông Nguyễn Lương Bình được phân công giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị mới.

Trước đó, ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm nhiệm vị trí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho đến khi ông Nguyễn Lương Bình được điều động, bổ nhiệm thay thế.

Tin liên quan

Nam thanh niên "đứng hình" khi bắt gặp con vật lạ bò qua đường

Nam thanh niên "đứng hình" khi bắt gặp con vật lạ bò qua đường

(NLĐO) - Người đàn ông ở Quảng Trị tưởng chỉ gặp trăn thường, ai ngờ đó là loài động vật quý hiếm thuộc danh mục bảo tồn đặc biệt.

Mưa lớn ở Quảng Trị: Sạt lở, ngập sâu, giao thông tê liệt

(NLĐO) - Từ đêm 2 đến sáng 3-11, mưa to tiếp tục trút xuống địa bàn ở Quảng Trị khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, giao thông ách tắc.

Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Quảng Trị

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ cho 4 gia đình có người bị chết cùng 1 gia đình gặp khó khăn do lũ gây ra.

Quảng Trị điều động cán bộ Chánh thanh tra tỉnh phân công cán bộ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Lương Bình nhân sự Tỉnh ủy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo