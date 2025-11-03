HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Mưa lớn ở Quảng Trị: Sạt lở, ngập sâu, giao thông tê liệt

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Từ đêm 2 đến sáng 3-11, mưa to tiếp tục trút xuống địa bàn ở Quảng Trị khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, giao thông ách tắc.

Mưa lớn ở Quảng Trị gây ngập lụt , sạt lở và tê liệt giao thông - Ảnh 1.

Quốc lộ 9C sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn

Sáng 3-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết mưa to đến rất to kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã gây sạt lở nghiêm trọng và ngập lụt nhiều tuyến đường trên địa bàn, khiến giao thông bị tê liệt, nhiều khu dân cư bị cô lập tạm thời.

Tại xã Kim Ngân, nước lũ dâng cao khiến đường qua bản Cồn Cùng ngập khoảng 80 cm; ngầm bản An Bai ngập 1 m; ngầm bản Tân Ly, bản Xà Khía và bản Bạch Đàn ngập 40 cm; ngầm 23 và ngầm 25 trên Quốc lộ 9C ngập 40-50 cm, khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Đặc biệt, Quốc lộ 9C đoạn Km29+100 bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 1.000 m³ đất đá vùi lấp mặt đường, giao thông trên tuyến tạm thời bị chia cắt hoàn toàn.

Chính quyền địa phương xã Kim Ngân đang huy động lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo, theo dõi diễn biến thời tiết và khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.

Mưa lớn ở Quảng Trị gây ngập lụt , sạt lở và tê liệt giao thông - Ảnh 2.

Sáng nay, nước dâng cao, nhiều tuyến đường ở xã Lệ Thủy bị ngập

Mưa lớn ở Quảng Trị gây ngập lụt , sạt lở và tê liệt giao thông - Ảnh 3.

Tìm thấy thi thể người dân đi thả lưới mất tích ở xã Bố Trạch

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 8 giờ sáng 3-11, toàn tỉnh có 104 điểm ngập lụt, trong đó 8 điểm nằm trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ; 96 điểm tại các ngầm tràn, đường liên xã, liên thôn ở khu vực miền núi.

Toàn tỉnh Quảng Trị còn 3.695 hộ dân (hơn 11.500 người) bị ngập ở các xã Quảng Trạch, Bắc Gianh, Ninh Châu, Lệ Thủy, Nam Hải Lăng, Vĩnh Định, Mỹ Thủy, Trung Thuần và phường Quảng Trị.

Mưa lũ cũng khiến 103 điểm trường với hơn 28.500 học sinh phải tạm nghỉ học. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 44 điểm sạt lở, tập trung nhiều ở các xã miền núi như Đakrông, Hướng Hiệp, Tà Rụt, Dân Hóa, Tuyên Lâm, Phong Nha...

Mưa lũ gây thiệt hại cho địa phương này rất lớn, khi toàn tỉnh ghi nhận 7 trường hợp tử vong tại các địa phương Ái Tử, Lìa, Trung Thuần, Quảng Trạch, Cam Hồng, Bố Trạch và phường Ba Đồn; 1 người mất tích là bà Hồ Thị Vá (36 tuổi, thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp) bị nước cuốn trôi khi đi làm rẫy về.

Tìm thấy thi thể người dân đi thả lưới mất liên lạc

Sáng 3-11, ông Đỗ Mạnh Tài, Chủ tịch UBND xã Bố Trạch, cho biết sau gần một ngày tìm kiếm, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.S.H. (SN 1997; ở thôn Mới, xã Bố Trạch).

Trước đó, ngày 1-11, anh H. đi thả lưới tại khu vực tiếp giáp với xã Hoàn Lão, sau đó mất tích. Ngay sau khi tìm kiếm thi thể, các lực lượng chức năng đã tiến hành thực hiện những thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Mưa lớn ở Quảng Trị gây ngập lụt , sạt lở và tê liệt giao thông - Ảnh 4.

Quảng Trị sạt lở ngập lụt thông tin mưa lũ giao thông chia cắt mưa lớn Quảng Trị
