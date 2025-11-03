Mưa lớn ở Quảng Trị: Sạt lở, ngập sâu, giao thông tê liệt

Quốc lộ 9C sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn

Sáng 3-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết mưa to đến rất to kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã gây sạt lở nghiêm trọng và ngập lụt nhiều tuyến đường trên địa bàn, khiến giao thông bị tê liệt, nhiều khu dân cư bị cô lập tạm thời.

Tại xã Kim Ngân, nước lũ dâng cao khiến đường qua bản Cồn Cùng ngập khoảng 80 cm; ngầm bản An Bai ngập 1 m; ngầm bản Tân Ly, bản Xà Khía và bản Bạch Đàn ngập 40 cm; ngầm 23 và ngầm 25 trên Quốc lộ 9C ngập 40-50 cm, khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Đặc biệt, Quốc lộ 9C đoạn Km29+100 bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 1.000 m³ đất đá vùi lấp mặt đường, giao thông trên tuyến tạm thời bị chia cắt hoàn toàn.

Chính quyền địa phương xã Kim Ngân đang huy động lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo, theo dõi diễn biến thời tiết và khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 8 giờ sáng 3-11, toàn tỉnh có 104 điểm ngập lụt, trong đó 8 điểm nằm trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ; 96 điểm tại các ngầm tràn, đường liên xã, liên thôn ở khu vực miền núi.

Toàn tỉnh Quảng Trị còn 3.695 hộ dân (hơn 11.500 người) bị ngập ở các xã Quảng Trạch, Bắc Gianh, Ninh Châu, Lệ Thủy, Nam Hải Lăng, Vĩnh Định, Mỹ Thủy, Trung Thuần và phường Quảng Trị.

Mưa lũ cũng khiến 103 điểm trường với hơn 28.500 học sinh phải tạm nghỉ học. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 44 điểm sạt lở, tập trung nhiều ở các xã miền núi như Đakrông, Hướng Hiệp, Tà Rụt, Dân Hóa, Tuyên Lâm, Phong Nha...

Mưa lũ gây thiệt hại cho địa phương này rất lớn, khi toàn tỉnh ghi nhận 7 trường hợp tử vong tại các địa phương Ái Tử, Lìa, Trung Thuần, Quảng Trạch, Cam Hồng, Bố Trạch và phường Ba Đồn; 1 người mất tích là bà Hồ Thị Vá (36 tuổi, thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp) bị nước cuốn trôi khi đi làm rẫy về.