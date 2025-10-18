HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Ông Nguyễn Phạm Minh Thái làm Chủ tịch Công đoàn phường Phú Lợi, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ông Nguyễn Phạm Minh Thái làm Chủ tịch, bà Dương Thị Hồng Hạnh làm Phó Chủ tịch Công đoàn phường Phú Lợi

Ngày 18-10, Công đoàn phường Phú Lợi, TP HCM đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Phường Phú Lợi được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Phú Hoà, phường Phú Lợi và một phần phường Hiệp Thành của TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ;  có diện tích tự nhiên 17,956 km2 với 21 khu phố. Hiện nay, phường có 105 Công đoàn cơ sở với 12.484 đoàn viên.

img

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn phường Phú Lợi

Báo cáo tại hội nghị cho thấy tình hình công nhân lao động trên địa bàn phường Phú Lợi ổn định, không có các vụ tập trung ngừng việc đông người. Dù vậy, đời sống của công nhân trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là người lao động nhập cư. 

Các hoạt động trọng tâm của Công đoàn phường Phú Lợi thời gian qua như: Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” có 76 doanh nghiệp tổ chức; trao 99 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho công nhân - lao động khó khăn; phối hợp trao 21 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 22,6 triệu đồng.

img

Ônh Nguyễn Phạm Minh Thái làm Chủ tịch Công đoàn phường Phú Lợi

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn phường Phú Lợi đặt ra chỉ tiêu phát triển 1.000 đoàn viên Công đoàn; phấn đấu có ít nhất 95% người lao động làm việc ở các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khu vực nhà nước là đoàn viên Công đoàn. 

Công đoàn phường Phú Lợi sẽ tập trung nâng cao độ bao phủ và chất lượng thỏa ước lao động tập thể thông qua thương lượng tập thể. Trọng tâm là đảm bảo việc làm, tăng tiền lương, thu nhập, hướng tới mức lương đủ sống. Bên cạnh đó, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động.

Hội nghị đã công bố quyết định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường Phú Lợi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Nguyễn Phạm Minh Thái làm Chủ tịch, bà Dương Thị Hồng Hạnh làm Phó Chủ tịch Công đoàn phường Phú Lợi.

Đổi mới hoạt động Công đoàn để chăm lo đoàn viên - lao động tốt hơn

Đổi mới hoạt động Công đoàn để chăm lo đoàn viên - lao động tốt hơn

(NLĐO) - Giai đoạn tới, Công đoàn xã Vĩnh Lộc và phường Cát Lái đẩy mạnh đổi mới hoạt động, chăm lo và bảo vệ tốt hơn đời sống, quyền lợi đoàn viên - lao động

