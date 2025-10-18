Đổi mới hoạt động Công đoàn để chăm lo đoàn viên - lao động tốt hơn

Sáng 18-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã Vĩnh Lộc, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được tổ chức với sự tham gia của 43 đại biểu.

Quang cảnh hội nghị

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công đoàn xã Vĩnh Lộc quyết tâm xây dựng tổ chức vững mạnh, phát triển toàn diện, có năng lực thích ứng và xử lý hiệu quả các vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới; tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ; đồng thời góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước.

Giai đoạn tới, Công đoàn xã Vĩnh Lộc đặt mục tiêu vận động thành lập 30 Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên; mỗi năm có ít nhất một sáng kiến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kết quả xếp loại thi đua hằng năm phấn đấu đạt mức "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; triển khai chương trình chuyển đổi số trong hoạt động…

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu hội nghị

Song song với các mục tiêu trên, Công đoàn xã Vĩnh Lộc xác định công trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2025 – 2030 là thành lập Hội Doanh nghiệp xã, góp phần thúc đẩy liên kết, phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả bước đầu mà Công đoàn xã Vĩnh Lộc đã đạt được trong hơn 3 tháng qua, đặc biệt là trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các hoạt động chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên - lao động. Ông đồng tình với các chỉ tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn xã đề ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

"Trong thời gian tới, Công đoàn xã Vĩnh Lộc cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát định hướng của LĐLĐ TP HCM và thực tiễn tại địa phương để triển khai hiệu quả các phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã" - ông Phạm Chí Tâm đề nghị.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và xã Vĩnh Lộc chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn xã nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Phạm Đỗ Thành được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn xã Vĩnh Lộc

Hội nghị đã công bố quyết định của LĐLĐ TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt Công đoàn xã Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 người, ông Phạm Đỗ Thành làm Chủ tịch Công đoàn xã.

Cùng ngày, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Cát Lái, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã diễn ra.

Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Cát Lái, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kể từ khi thành lập (ngày 1-7-2025), Công đoàn phường Cát Lái đã phát huy tốt vai trò, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Các chủ trương, nghị quyết và kế hoạch của Công đoàn cấp trên được cụ thể hóa bằng những chương trình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong triển khai.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, thông qua việc quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên - lao động trong toàn hệ thống Công đoàn cơ sở trên địa bàn. Song song đó, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống và hỗ trợ CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được triển khai.

Đại biểu tham dự hội nghị

Cụ thể, Công đoàn phường Cát Lái đã tổ chức Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" tại 6 Công đoàn cơ sở, thu hút hơn 1.800 đoàn viên - lao động tham dự với tổng kinh phí hơn 51 triệu đồng; hỗ trợ 1 trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn số tiền 5 triệu đồng; đồng thời phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn CNVC-LĐ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và giới thiệu các tiện ích phục vụ đời sống...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn phường Cát Lái lần thứ I

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn phường Cát Lái đặt mục tiêu đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động "Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo", qua đó nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Ông Nguyễn Như Thành

Để đạt mục tiêu, Công đoàn phường phấn đấu kết nạp 150 đoàn viên mới mỗi năm; có 95% người lao động khu vực nhà nước là đoàn viên Công đoàn; 100% doanh nghiệp nhà nước và tối thiểu 60% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động đúng quy định…

Khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới là đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tâm, chuyên nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường Cát Lái được chỉ định ra mắt tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường Cát Lái được chỉ định đã ra mắt đại biểu. Ông Nguyễn Như Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cát Lái- được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường; ông Đặng Hồng Trung là Phó Chủ tịch Công đoàn phường kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường.