Ông Nguyễn Thanh Nghị: Công tác thi đua phải bám sát chức năng, nhiệm vụ

Chiều 27-10, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.



Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Thành Trung

Trình bày báo cáo về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Duy Hưng cho biết trong giai đoạn 2020 - 2025, Ban đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác chuyên môn, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, nổi bật là đã nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 23 nghị quyết, kết luận, chỉ thị về các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thể chế hóa và triển khai thực hiện các quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội đất nước mà các Nghị quyết Đại hội của Đảng đã đề ra.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Duy Hưng: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 23 nghị quyết, kết luận, chỉ thị



Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã triển khai thực hiện tốt các phong trào: Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025; Phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số"; phong trào "bình dân học vụ số"…

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thái Thanh Quý, đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển".

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị: Thực hiện công tác thi đua phải bám sát chức năng, nhiệm vụ từng vụ, đơn vị và của Ban

Phát biểu tổng kết Đại hội, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá các phong trào thi đua được triển khai thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí nỗ lực vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã được phát hiện, ghi nhận, biểu dương; thông qua công tác thi đua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan trong từng năm và cả giai đoạn.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị toàn Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khi thực hiện công tác thi đua phải bám sát chức năng, nhiệm vụ từng vụ, đơn vị và của Ban.

Đồng thời, đổi mới về tư duy, cách làm; chú trọng việc thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Các vụ, đơn vị phải chủ động phát hiện, giới thiệu những cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để đề nghị khen thưởng đột xuất, nhằm động viên kịp thời, tuyên truyền và nêu gương để nhân rộng trong toàn Ban.

Đồng thời kiên quyết tránh tư tưởng cả nể, sợ mất lòng trong việc xem xét, đánh giá và bình xét thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung thi đua đã cam kết tại hội nghị cán bộ, công chức hằng năm.