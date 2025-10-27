Ông Nguyễn Thanh Nghị: Công tác thi đua phải bám sát chức năng, nhiệm vụ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Công tác thi đua phải bám sát chức năng, nhiệm vụ

Bảo Trân

(NLĐO) - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị công tác thi đua phải bám sát chức năng, nhiệm vụ từng vụ, đơn vị.

Chiều 27-10, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương: Công tác thi đua phải bám sát chức năng, nhiệm vụ - Ảnh 1.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Thành Trung

Trình bày báo cáo về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Duy Hưng cho biết trong giai đoạn 2020 - 2025, Ban đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác chuyên môn, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, nổi bật là đã nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 23 nghị quyết, kết luận, chỉ thị về các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thể chế hóa và triển khai thực hiện các quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội đất nước mà các Nghị quyết Đại hội của Đảng đã đề ra.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương: Công tác thi đua phải bám sát chức năng, nhiệm vụ - Ảnh 2.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Duy Hưng: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 23 nghị quyết, kết luận, chỉ thị

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã triển khai thực hiện tốt các phong trào: Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025; Phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số"; phong trào "bình dân học vụ số"…

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thái Thanh Quý, đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển".

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương: Công tác thi đua phải bám sát chức năng, nhiệm vụ - Ảnh 3.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị: Thực hiện công tác thi đua phải bám sát chức năng, nhiệm vụ từng vụ, đơn vị và của Ban

Phát biểu tổng kết Đại hội, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá các phong trào thi đua được triển khai thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí nỗ lực vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã được phát hiện, ghi nhận, biểu dương; thông qua công tác thi đua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan trong từng năm và cả giai đoạn.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị toàn Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khi thực hiện công tác thi đua phải bám sát chức năng, nhiệm vụ từng vụ, đơn vị và của Ban.

Đồng thời, đổi mới về tư duy, cách làm; chú trọng việc thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Các vụ, đơn vị phải chủ động phát hiện, giới thiệu những cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để đề nghị khen thưởng đột xuất, nhằm động viên kịp thời, tuyên truyền và nêu gương để nhân rộng trong toàn Ban.

Đồng thời kiên quyết tránh tư tưởng cả nể, sợ mất lòng trong việc xem xét, đánh giá và bình xét thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung thi đua đã cam kết tại hội nghị cán bộ, công chức hằng năm.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Chiều 24-2, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2025.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu chính sách, chiến lược

(NLĐO) - Đảng bộ cơ quan Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu chính sách, chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Công chức, viên chức, người lao động Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ủng hộ 100 triệu đồng giúp đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 Bualoi.

Ban Kinh tế Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí thư Nguyễn Thanh Nghị Nguyễn Duy Hưng Thi đua Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Tham mưu chính sách
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo