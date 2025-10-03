HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi

B.Trân

(NLĐO) - Công chức, viên chức, người lao động Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ủng hộ 100 triệu đồng giúp đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 Bualoi.

Chiều 3-10, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 Bualoi gây ra.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi- Ảnh 1.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 Bualoi gây ra. Ảnh: Thành Trung

Các ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó trưởng Ban, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Tháng 9 vừa qua, Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi 4 cơn bão. Trong đó bão số 10 Bualoi có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài; hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, mực nước ở nhiều sông vượt báo động 3, có nơi vượt mức lũ lịch sử...

Thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi- Ảnh 2.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban, và ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó trưởng Ban, tham gia ủng đợt quyên góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Tại buổi lễ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban dành tối thiểu 1 ngày lương để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiệt hại của bão số 10 gây ra, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả của bão.

Tại buổi lễ, các lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ban đã ủng hộ 100 triệu đồng và số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi- Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Thiệt hại do bão số 10: 65 người chết và mất tích, tổn thất kinh tế tới 12.799 tỉ đồng

Thiệt hại do bão số 10: 65 người chết và mất tích, tổn thất kinh tế tới 12.799 tỉ đồng

(NLĐO) - Đến 17 giờ chiều ngày 2-10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 Bualoi qua MoMo

(NLĐO) - Người dùng MoMo có thể quét mã QR để quyên góp, chia sẻ với đồng bào miền Trung và miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi.

Quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 Bualoi qua Zalopay

(NLĐO) – Người dùng Zalopay có thể quét mã QR để quyên góp, chia sẻ với đồng bào miền Trung và miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi.

