Ngày 30-3, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Hồ Văn Mừng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031

Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang cũng đã thống nhất bầu ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ tán thành 100% đại biểu có mặt.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Thanh Nhàn

Ông Nguyễn Thanh Nhàn năm nay 49 tuổi; quê quán xã Phước Hòa, TPHCM; có chuyên môn nghiệp vụ Kỹ sư Xây dựng, Tiến sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn từng kinh qua các chức vụ như: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang cũ); Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũ; Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang từ tháng 7-2025 đến nay.

Quá trình công tác của ông Hồ Văn Mừng

Ông Hồ Văn Mừng năm nay 49 tuổi; quê quán tỉnh Khánh Hòa; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý kinh tế; trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi công tác tại An Giang, ông Hồ Văn Mừng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Giai đoạn năm 2021-2024, ông Hồ Văn Mừng là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (cũ).

Tháng 8-2024, ông Hồ Văn Mừng được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Từ tháng 1-2026 đến nay, ông Hồ Văn Mừng là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.