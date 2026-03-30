Thời sự Chính trị

7 Phó Chủ tịch và 17 Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ mới

PHAN ANH - LÊ VĨNH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - 7 Phó Chủ tịch UBND TPHCM, gồm: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Bảy

Sáng 30-3, tại Hội trường TPHCM đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM. Theo đó, kỳ họp đã bầu các chức danh của UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đại biểu HĐND TPHCM khóa XI bỏ phiếu bầu các chức danh UBND TPHCM

Thường trực UBND TPHCM gồm Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch

Sau khi tiến hành bầu ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 làm Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp đã tiến hành bầu các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được

Cụ thể, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh

Ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường

Ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh

Ông Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh

Ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy

Như vậy, Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 7 Phó Chủ tịch: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy.

17 Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (theo thứ tự ABC), gồm:

1. Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch thành phố;

2. Ông Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố;

3. Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố;

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố;

5. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố;

6. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố;

7. Ông Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố;

8. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành phố;

9. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố;

10. Ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra thành phố;

11. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố;

12. Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND thành phố;

13. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố;

14. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố;

15. Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố;

16. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố;

17. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Các Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới

Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM

