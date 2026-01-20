HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Chiều 20-1, Đoàn Thư ký Đại hội có thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo thông cáo, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc sáng 20-1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. 

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Dự Đại hội có 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 163 người (chiếm tỉ lệ 10,28%); đại biểu được bầu là 353 người (chiếm tỉ lệ 22,25%); đại biểu được chỉ định là 1.070 người (chiếm tỉ lệ 67,47%).

Đại biểu nam chiếm 81,02%; đại biểu nữ chiếm tỉ lệ 18,98%. Đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 10,53%. Có 1 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chiếm 0,06%; 10 đại biểu là Nhà giáo ưu tú, chiếm 0,63%; 10 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, chiếm 0,63%; 3 đại biểu là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, chiếm 0,19%.

Tham dự Đại hội có 205 đại biểu là khách mời trong nước, bao gồm 128 nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) từ khóa IV đến khóa VIII; Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang công tác không là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; 41 phó trưởng các ban của Đảng ở Trung ương, bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Trung ương nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ hưu đúng tuổi trong năm 2025 do hợp nhất, sáp nhập và không đủ tuổi tái cử; 20 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu. Tham dự Đại hội có 111 vị đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trong phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội. Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày thông báo về điện mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ta gửi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (lần thứ nhất) với số lượng 559 thư, điện chúc mừng, trong đó có 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội phát biểu ý kiến bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại đã đề ra, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Buổi chiều 20-1, các đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội.


