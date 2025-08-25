Ông Nguyễn Văn Nên: Được phục vụ nhân dân là một cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi!

Sáng 25-8, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã có những chia sẻ sau khi nhận quyết định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Tỏ lòng biết ơn sâu nặng

Mở đầu phần phát biểu, ông Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước suốt thời gian qua đã luôn quan tâm sâu sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ, động viên, chia sẻ đầy trách nhiệm và nghĩa tình. Qua đó, giúp TP HCM có được diện mạo như ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Nên nghiêm túc tiếp thu và chân thành cảm ơn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ghi nhận, đánh giá cao và dặn dò những điều hết sức tâm huyết và trách nhiệm.

Cảm ơn sâu sắc đến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM các thời kỳ, lãnh đạo các cấp, các tướng lĩnh, sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân đã nghỉ hưu và đang sinh sống trên địa bàn thành phố.



Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên (bên phải) và ông Trần Lưu Quang (bên trái)

Nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM cũng bày tỏ lòng biết ơn đồng bào, đồng chí gần xa, các bậc lão thành, các chuyên gia, các nhà khoa học, văn sĩ, trí thức, các nhà báo, nhà doanh nghiệp, các bậc tu hành, bạn bè quốc tế đã luôn sát cánh, đồng tâm hiệp lực, động viên, hỗ trợ, sẻ chia bằng nhiều cách, nhiều phương diện để giúp ông và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM hoàn thành trọng trách của nhiệm kỳ và để có được cuộc bàn giao đầy đủ ý nghĩa này.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh TP HCM đã đi qua một chặng đường đầy thử thách, gian nan, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Điều quan trọng giúp TP HCM vượt qua chính là tinh thần đoàn kết dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Đến nay, nhân dân đã cảm hiểu, Đảng, Nhà nước đã ghi nhận, đánh giá đúng mức và đã trao tặng những phần thưởng đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM.

"Chúng ta khó có thể quên được những ngày tháng cam go, khốc liệt. Những ngày tháng đó đã để lại những cung bậc cảm xúc. Chúng ta cũng không thể nào quên những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí đã từng đồng cam cộng khổ, nhường cơm sẻ áo, nắm chặt tay nhau để vượt qua nguy khốn. Có những khoảnh khắc trong đời người mà chúng ta không thể nào quên, không phải vì sự huy hoàng, nhưng mà vì sự lặng lẽ đã làm lay động lòng người" - ông Nguyễn Văn Nên xúc động.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết ông không chỉ nói lời chia tay mà còn tỏ lòng biết ơn sâu nặng đồng bào, đồng chí.

TP HCM đã chuẩn bị đầy đủ mọi hồ sơ, thủ tục cho cuộc bàn giao

"TP HCM nơi tôi đã từng sống, cống hiến, trăn trở từng ngày; được đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân; được phục vụ nhân dân là một cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn còn nhiều điều chưa làm được, nhiều việc còn dở dang và có những việc chưa hài lòng. Trong đó có những hạn chế, những yếu kém, những thiếu sót, khuyết điểm. Tôi nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và nhận trách nhiệm, sẽ tiếp tục bàn giao những gì có thể để các đồng chí nối tiếp, cố gắng thực hiện trong thời gian tới" - ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM đã trải qua một nhiệm kỳ không dễ dàng, đại dịch đau thương, mất mát cùng với những tác động từ bên ngoài và biến động từ bên trong, từ những chuyện cũ phải xử lý dứt khoát đến những cuộc đổi mới mang tính cách mạng, phải thực hiện ngay và luôn, đã thành một áp lực, thử thách lớn chưa từng có. Nhưng chính trong khó khăn, thử thách, chúng ta đã thấy được sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị và của người dân thành phố" - ông Nguyễn Văn Nên nói.



Theo ông, thành phố đã thấy được những con người bình dị mà cao cả, lặng lẽ, khiêm nhường mà tâm huyết và quả cảm. Những con người sống giản đơn, mộc mạc nhưng bao dung, đầy nghĩa tình. Họ đã sống, hành động lặng lẽ nhưng có nghĩa khí. Tất cả đều có chung một trách nhiệm, tấm lòng và một tình yêu thương thành phố.

Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá đến giờ này, TP HCM đã chuẩn bị đầy đủ mọi hồ sơ, thủ tục cho cuộc bàn giao. Đại hội đảng bộ các cấp đã thành công trước thời gian quy định. Văn kiện, phương án nhân sự cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I đã được Bộ Chính trị thông qua và đang tập trung hoàn thiện. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 đều đã hoàn thành.

Thành phố mới sau sắp xếp đã vận hành khá đồng bộ và tương đối suôn sẻ. Những khó khăn, vướng mắc đã được nhận diện và đang tập trung tháo gỡ.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM tin tưởng và chúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời, chúc TP HCM tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới, phát huy ưu điểm, vượt qua thách thức mới, tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn trong chặng đường kế tiếp, mãi mãi xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước.

