Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM để nhận nhiệm vụ mới

LÊ VĨNH - HOÀNG TRIỀU- ĐỒ HOẠ: CHI PHAN

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng

Sáng 25-8, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM để nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên (bên phải) và ông Trần Lưu Quang (bên trái), tân Bí thư Thành ủy TP HCM

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc để ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM để nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 2.

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tháng 10-2020, ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 100% (62/62 phiếu).

Ngày 30-6-2025 vừa qua, ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM (mới) nhiệm kỳ 2020-2025;

Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957. Quê tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trước khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Văn Nên từng đảm nhiều chức vụ quan trọng: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng... 

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ông Nguyễn Văn Nên với năng lực, uy tín sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ TP HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn quan trọng này.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Nên:

Từ tháng 3-2006 đến 8-2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh;

Từ tháng 9-2010 đến 7-2011: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1-2011);

Từ tháng 7-2011 đến 2-2013: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;

Tháng 3-2013: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương);

Tháng 11-2013: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Tháng 1-2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Từ tháng 2-2016 đến 10-2020: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

Từ tháng 10-2020 đến 6-2025: Bí thư Thành ủy TP HCM (trước sáp nhập). Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 1-2021);

Ngày 30-6-2025: Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM (mới) nhiệm kỳ 2020-2025;

Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM để nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Nên Bí thư Thành ủy TP HCM Bộ Chính trị
