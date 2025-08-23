Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào chiều 23-8 tại Hội trường Bộ Tư lệnh thành phố.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM

Đến tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM cùng gần 300 đại biểu.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Hướng TP HCM trở thành điểm đến hấp dẫn toàn cầu

Phát biểu khai mạc phiên chính thức đại hội, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - cho biết Đảng bộ UBND thành phố được thành lập vào ngày 3-2-2025 và được hợp nhất với Đảng bộ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Đảng bộ UBND tỉnh Bình Dương (cũ) kể từ ngày 1-7. Từ khi thành lập, Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thể hiện tinh thần quyết liệt, chủ động vượt khó, đột phá, sáng tạo, luôn nỗ lực vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ UBND thành phố đứng trước những cơ hội đan xen thách thức mới, 3 địa phương đã hợp nhất tạo nên một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt, bổ sung cho nhau, tạo ra sự tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển mới, nơi có 3 cực kinh tế phát triển năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Với tầm nhìn mới là "siêu đô thị quốc tế", TP HCM hướng đến trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, thông minh, phát triển nhanh, hiện đại, có chất lượng sống tốt.

Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - phát biểu khai mạc đại hội

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước, thành phố trở thành đô thị phát triển ngang tầm với các thành phố lớn trên thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao.

Đại hội cũng đã đánh giá lại những kết quả trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, công tác tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 2,971 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,7% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

TP HCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, động lực của đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng đầu cả nước.

3 chương trình đột phá, 5 công trình trọng điểm

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM - đã trình bày mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình đột phá nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM

Theo đó, mục tiêu đại hội là xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; thực hiện thành công 4 trụ cột về khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật và kinh tế tư nhân; xây dựng TP HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, trở thành đầu mối lớn về giao thông và logistics, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.

Đại hội cũng đề ra 19 chỉ tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 9 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận. Trong đó, TP HCM phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 1% - 11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD; kinh tế số chiếm từ 30% - 40%/GRDP; đến cuối năm 2030, số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn…

Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM - phát biểu tại đại hội

Đại hội cũng xác định 3 chương trình đột phá về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; về phát triển kinh tế tư nhân; về phát triển văn hóa - thể thao.

Về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào 5 nội dung gồm ban hành chính sách thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu lớn, phát triển đột phá các ngành công nghệ mũi nhọn; thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thiện hạ tầng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kết nối công nghiệp sáng tạo với du lịch văn hóa, dịch vụ giáo dục - giải trí - thiết kế, hình thành cụm công nghiệp văn hóa, khu sáng tạo cộng đồng; xây dựng mô hình "đô thị khoa học - công nghệ", các "khu đổi mới sáng tạo" tại vùng có tiềm năng.

Về phát triển kinh tế tư nhân, tập trung vào các nội dung gồm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi; tháo gỡ các rào cản nhằm huy động hiệu quả nguồn lực xã hội; phát triển đồng bộ thị trường các yếu tố sản xuất; hỗ trợ hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt tầm tập đoàn công nghệ dẫn đầu thị trường.

Về phát triển văn hóa - thể thao, tập trung thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho thành phố; hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở, trong đó có các công trình lớn mang tính biểu tượng như Trung tâm Nghệ thuật truyền thống, Nhà hát Thành phố, Khu Liên hợp Thể thao quốc tế Rạch Chiếc…

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Năm công trình trọng điểm gồm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế; đường sắt đô thị TP HCM; phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM; xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; xây dựng đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại thành phố.

Hướng về đồng bào Với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" và trách nhiệm của người đảng viên, Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM đã kêu gọi toàn thể các đại biểu tham dự đại hội tích cực hưởng ứng phong trào quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, mất mát với đồng bào vùng thiên tai. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là hành động thiết thực thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả, ngay tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp 389 triệu đồng. Trước đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc cũng đã tiến hành vận động đóng góp và đã thu được 9,5 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - trao bảng tượng trưng số tiền đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt cho đại diện Ủy ban MTTQ TP HCM



