Quốc tế

Ông Nicolás Maduro đã bị giam giữ 80 ngày trong nhà tù khắc nghiệt ở Mỹ

Thu Hương

(NLĐO) - Các chuyên gia cảnh báo về điều kiện khắc nghiệt tại nhà tù Brooklyn.

Theo ghi nhận từ đài CNN ngày 26-3, cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã trải qua hơn 80 ngày bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, TP New York - Mỹ. 

Ông Maduro và phu nhân Cilia Flores bị dẫn giải tới Mỹ từ tháng 1-2026 sau khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại Venezuela với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, rửa tiền và tham nhũng. 

Cả hai đều bác bỏ các cáo buộc này tại phiên tòa ở Mỹ hồi tháng 1 năm nay.

Cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đối mặt cuộc sống "địa ngục trần gian" trong nhà tù Mỹ - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đang bị giam giữ ở New York. MDC. Ảnh: X @wolfbrief_

Nhà tù MDC từ lâu đã nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ Tư pháp Mỹ do các bê bối về bạo lực và buôn lậu vũ khí. 

Dù cơ quan quản lý nhà tù liên bang tuyên bố đã thành lập "Đội hành động khẩn cấp" để cải thiện tình hình trong năm 2024, các tổ chức dân quyền vẫn hoài nghi về những thay đổi thực chất của nhà tù này.

Chế độ biệt giam 23 giờ mỗi ngày

Mô hình giam giữ đối với các nhân vật tầm cỡ như ông Maduro thường đi kèm với những hạn chế nghiêm ngặt vì lý do an ninh. Ông Cameron Lindsay, cựu giám đốc cơ sở này, nhận định: "Tôi dự đoán chế độ của họ là 23 giờ mỗi ngày trong phòng biệt giam". 

Điều này đồng nghĩa với việc phạm nhân gần như không có tiếp xúc xã hội, bữa ăn được đưa qua khe cửa và thời gian giải trí bị hạn chế tối đa.

Mặc dù con trai ông Maduro là nghị sĩ Venezuela Nicolás Maduro Guerra tuyên bố vào ngày 23-3 rằng cha mình vẫn "rất lạc quan và khoẻ mạnh", tập thể dục hàng ngày và có thể xuất hiện với ngoại hình "gầy và khoẻ khoắn hơn", song các luật sư và chuyên gia vẽ nên một bức tranh tối màu hơn nhiều. 

Thực tế tại MDC vốn bị một số luật sư và phạm nhân chỉ trích là "địa ngục trần gian" với tình trạng mất vệ sinh, mất an ninh và cô lập kéo dài.

Cáo buộc thực phẩm nhiễm bẩn và giòi bọ

Một trong những vấn đề gây nhức nhối nhất tại MDC là chất lượng thực phẩm. Trong khi phía gia đình cho rằng ông Maduro giảm cân nhờ kỷ luật và tập luyện, các hồ sơ pháp lý lại chỉ ra nguyên nhân từ chế độ ăn uống tồi tệ.

Luật sư David Patton, cựu giám đốc tổ chức Federal Defenders of New York cho biết: "Từ việc thiếu chăm sóc y tế đến các vấn đề vệ sinh nghiêm trọng, thậm chí có giòi trong thức ăn... mọi thứ tồi tệ nhất đều hiện hữu tại MDC". 

Các đơn kiện vào năm 2024 và 2025 từ những tù nhân nổi tiếng khác như Sean "Diddy" Combs cũng cáo buộc nhà tù này thường xuyên cung cấp thực phẩm quá hạn hoặc nhiễm sâu bọ.

Chia cách tuyệt đối với gia đình

Dù cùng bị giam giữ tại một cơ sở, ông Maduro và vợ hoàn toàn không thể gặp mặt nhau. Tại MDC, nam và nữ được bố trí ở các khu vực riêng biệt. Hơn nữa, trong các vụ án liên bang, các đồng bị cáo thường bị áp đặt lệnh "không liên lạc" để ngăn chặn việc thông cung hoặc tác động đến nhân chứng.

Mọi hình thức liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị giám sát chặt chẽ. Các cuộc gọi điện thoại bị giới hạn thời gian, các chuyến thăm phải được phê duyệt trước và hoàn toàn không có quyền truy cập internet.

Tranh chấp pháp lý tại phiên tòa mới

Theo hãng tin AP, phiên điều tra thực trạng ngày 26-3 đánh dấu lần đầu tiên ông Maduro và bà Flores xuất hiện công khai kể từ khi bị dẫn giải về Mỹ. Tâm điểm của phiên điều tra không chỉ là sức khỏe của các bị cáo mà còn là cuộc chiến pháp lý gay gắt về chi phí bào chữa. Luật sư của ông Maduro, ông Barry Pollack, cáo buộc Bộ Tài chính Mỹ vi phạm quyền hiến pháp khi ngăn chặn chính phủ Venezuela chi trả phí pháp lý cho thân chủ của mình.

Trong khi ông Maduro tuyên bố "không có khả năng chi trả" và yêu cầu quyền lợi được chính phủ hỗ trợ tài chính, các công tố viên Mỹ phản hồi rằng bị cáo chỉ được phép sử dụng tài sản cá nhân thay vì các quỹ từ chính phủ đang bị trừng phạt.

Phiên tòa ngày 26-3 còn có thể xác định ngày xét xử chính thức cho bản cáo trạng dài 25 trang. Ông Maduro phải đối mặt với mức án chung thân nếu bị kết tội.

Mỹ bất ngờ phá lệ cũ, "cởi trói" dầu Venezuela

Mỹ bất ngờ phá lệ cũ, "cởi trói" dầu Venezuela

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành sắc lệnh tạm ngưng áp dụng một đạo luật hàng hải lâu đời trong 60 ngày.

Đại sứ Nga nói về khả năng Tổng thống Maduro trở về Venezuela

(NLĐO) - Đại sứ Nga tại Caracas, ông Sergey Melik-Bagdasarov, khẳng định việc Tổng thống Nicolás Maduro quay trở lại Venezuela không phải là điều không tưởng.

Vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nói gì trong phiên tòa tại Mỹ?

(NLĐO) - Ông Nicolás Maduro và vợ vừa hầu tòa ở Mỹ. Ông khẳng định vẫn là tổng thống của Venezuela, không nhận tội đối với 4 cáo buộc do Mỹ đưa ra.

