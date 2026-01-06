Vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nói gì trong phiên tòa tại Mỹ?

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ là bà Cilia Flores đã xuất hiện tại phiên điều trần ở một tòa án tại New York vào trưa 5-1. Phiên điều trần kéo dài khoảng 30 phút do thẩm phán Alvin K. Hellerstein, 92 tuổi, chủ trì.

Ông Maduro và vợ đều bị xích chân, mặc quần áo tù nhân và phải đeo tai nghe để nghe thông dịch.

Tại phiên tòa, ông Maduro đã tuyên bố "không nhận tội" đối với cả 4 cáo buộc chống lại ông, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy và các thiết bị gây nổ.

"Tôi vô tội. Tôi không có tội. Tôi là một người tử tế" - ông Maduro nói bằng tiếng Tây Ban Nha thông qua người phiên dịch trước khi bị thẩm phán ngắt lời.

Thậm chí, khi bị Thẩm phán Alvin Hellerstein ngắt lời để tập trung vào các thủ tục pháp lý, ông Maduro vẫn cố gắng nhấn mạnh rằng ông đã bị "bắt giữ trái phép" ngay tại nhà riêng ở Caracas - Venezuela từ ngày 3-1.

Bên cạnh đó, bà Cilia Flores cũng xuất hiện trong tình trạng có băng gạc trên trán và thái dương, tự giới thiệu là "đệ nhất phu nhân Venezuela".

Cả hai vợ chồng đều không nhận tội trước bản cáo trạng dài 25 trang.

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Maduro bị buộc tội cấu kết với các băng đảng vận chuyển hàng ngàn tấn cocaine vào Mỹ, đồng thời đứng sau các vụ bắt cóc, hành hung và thủ tiêu những kẻ nợ tiền ma túy hoặc gây cản trở đường dây buôn bán của họ. Trong số đó có vụ giết hại một trùm ma túy địa phương tại Caracas.

Theo hãng AP, nếu bị kết tội, cả hai phải đối mặt với án tù chung thân.

Bên ngoài tòa án, cảnh sát đã thiết lập rào chắn để tách biệt nhóm người biểu tình ủng hộ và phản đối ông Maduro. Ảnh: AP

Luật sư của ông Maduro, ông Barry Pollack, tuyên bố sẽ phản đối tính hợp pháp của vụ "bắt cóc quân sự" này.

Ông Barry Pollack lập luận rằng ông Maduro là người đứng đầu một quốc gia có chủ quyền và được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Tuy nhiên, phía Mỹ không công nhận ông Maduro là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, đặc biệt là sau cuộc bầu cử năm 2024 đầy tranh cãi.

Phiên tòa kết thúc lúc 12 giờ 31 phút (giờ Mỹ) sau khi luật sư Mark Donnelly, thay mặt cho bà Cilia Flores, tuyên bố thân chủ của ông gặp phải "các vấn đề về sức khỏe và y tế cần được chăm sóc".

Ông Donnelly cho biết bà Flores, 69 tuổi, có thể bị gãy xương hoặc bầm tím nghiêm trọng ở xương sườn và có thể cần chụp X-quang toàn thân.

Các luật sư của họ có thể xem xét lại đơn xin bảo lãnh tại ngoại vào một ngày khác.

Phiên tòa kế tiếp được ấn định vào ngày 17-3.

Bên ngoài tòa án, cảnh sát đã thiết lập rào chắn để tách biệt nhóm người biểu tình ủng hộ và phản đối ông Maduro.

Tại Venezuela, bà Delcy Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo lâm thời, đồng thời yêu cầu Mỹ trao trả lại vợ chồng ông Maduro.