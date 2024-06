Ông Park Hang Seo dự lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng PCCC

Ngày 15-6, Công an TP HCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ TP HCM.

Theo trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ được thành lập để hình thành một địa điểm để phổ biến, hướng dẫn kiến thức pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng xử lý, thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Trước đó, Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (C07), Công an TP HCM và Hiệp hội Giáo dục an toàn Hàn Quốc tại Việt Nam (đơn vị hỗ trợ trang thiết bị) đã chọn đặt trung tâm tại số 254 Trần Hưng Đạo, quận 1 để lắp đặt, bố trí các trang thiết bị trải nghiệm.

Công an TP HCM phân công rõ trách nhiệm cho từng công an các đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông. Xây dựng quy trình vận hành và tổ chức hoạt động của trung tâm.

Ông Park Hang Seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, cố vấn của Hiệp hội Giáo dục an toàn Hàn Quốc tham dự buổi lễ.

Trung tâm sẽ đi vào hoạt động thí điểm trong thời gian 6 tháng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần.



Cũng theo trung tướng Lê Hồng Nam, trong 5 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn TP HCM xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 10 người, 4 người bị thương. So sánh cùng kỳ năm 2023 không tăng/không giảm về số vụ cháy, tăng 8 người chết, giảm 1 người bị thương.

