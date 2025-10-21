HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Phạm Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khẳng định MTTQ vẫn giữ vai trò quan trọng trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Sáng 21-10, Đại hội MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp đã ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban Chấp hành các Hội đoàn thể phường nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng ra mắt Đoàn Đại biểu MTTQ và các Hội đoàn thể phường tham dự Đại hội cấp trên.

Ông Phạm Chiến Thắng được bầu làm Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp - Ảnh 1.

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 51 người

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 51 người, trong đó Ban Thường trực gồm: 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. Ông Phạm Chiến Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp đã phát huy vai trò trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, là cầu nối đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân địa phương.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, MTTQ Việt Nam phường đã khẩn trương củng cố tổ chức, ổn định bộ máy đảm bảo MTTQ Việt Nam phường và Ban công tác Mặt trận các khu phố đi vào hoạt động ổn định.

Ông Phạm Chiến Thắng được bầu làm Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại đại hội

MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp đã tập trung thực hiện hiệu quả 6 chương trình hành động của Mặt trận đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, trong nhiệm kỳ đã vận động trên 600 triệu đồng Quỹ Vì người nghèo, trên 84 triệu đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa; vận động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội với tổng số tiền trên 3,6 tỉ đồng.

Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh được triển khai sâu rộng. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, quyền làm chủ của nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Đến dự và chúc mừng Đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khẳng định, trong giai đoạn mới, MTTQ vẫn giữ vai trò quan trọng trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân.

Ông Phạm Chiến Thắng được bầu làm Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp - Ảnh 3.

MTTQ Việt Nam TP HCM trao hỗ trợ 200 triệu đồng

Bà Hạnh tin tưởng rằng trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phường Tân Đông Hiệp sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được với một nhiệm kỳ mới gặt hái nhiều thắng lợi mới, tiếp tục là trung tâm tập hợp gần 120.000 người dân trên địa bàn cùng chung tay phát triển địa phương giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam thành phố đã hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo của phường 200 triệu động để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.

