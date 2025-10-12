HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

THANH HẰNG - HUYỀN TRÂN

(NLĐO) - Nhiệm kỳ vừa qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Mặt trận phường Tân Thuận ngày càng được đẩy mạnh

Ngày 12-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận, TP HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (ngày làm việc thứ 2).

Đạt nhiều kết quả nổi bật

Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phường Tân Thuận sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập 3 phường Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây và Bình Thuận.

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thanh Hằng

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng quy chế hoạt động, phát huy vai trò các tổ chức thành viên... Từ đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân được phát huy. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả. Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng...

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thanh Hằng

Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Mặt trận ngày càng được đẩy mạnh. Từ việc số hóa văn bản, quản lý điều hành đến triển khai các hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội đã tạo kênh tương tác hiệu quả giữa mặt trận với nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đánh giá, nhiệm kỳ qua, phường Tân Thuận đã đạt nhiều kết quả quan trọng nhờ có những điều kiện thuận lợi. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn.

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thanh Hằng

Lấy Nhân dân làm trung tâm 

Để thực hiện thành công mục tiêu của nhiệm kỳ mới, ông Phạm Minh Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cần tiếp tục lấy nhân dân làm trung tâm tuyệt đối và đặt trọng tâm tại địa bàn dân cư. Yêu cầu cốt lõi là phải tuân thủ nguyên tắc "5 Thật" nhằm đảm bảo người dân được thụ hưởng thật. Mọi hoạt động triển khai đều phải hướng đến ba mục tiêu: phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và nâng cao vị thế của tổ chức.

Theo ông Nguyễn Văn An, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Tân Thuận nhận định, thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn và thách thức mới. Từ đó, ông Nguyễn Văn An yêu cầu Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của phường. 

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 4.

ông Nguyễn Văn An, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Tân Thuận phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Hằng

Nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận đề ra 12 chỉ tiêu, 6 chương trình hành động. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã đưa ra các chương trình trọng điểm, như: Chương trình Nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường trong việc nắm thông tin và đề xuất xử lý các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân kịp thời; Chương trình Chung sức vì Tân Thuận đoàn kết nghĩa tình - đưa phường Tân Thuận hoàn thành giảm nghèo trước 1 năm; Chương trình nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tân Thuận giai đoạn 2025 - 2030...

Phường Tân Thuận cũng xác định công trình trọng điểm là Xây dựng, sửa chữa 20 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội, mái ấm công đoàn cho hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn mới của UBND TP HCM).

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 5.

Ông Võ Khắc Bình được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận. Ảnh: Thanh Hằng

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Thuận tặng hoa chúc mừng các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thanh Hằng

Tại Đại hội đã ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 59 thành viên. Trong đó, ông Võ Khắc Bình được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận.

