Ông Phạm Hồng Sơn: Trưởng thành từ cơ sở, mong tiếp tục đóng góp cho địa phương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Phạm Hồng Sơn: Trưởng thành từ cơ sở, mong tiếp tục đóng góp cho địa phương

Bài-ảnh-clip: PHAN ANH

(NLĐO) - Ông Phạm Hồng Sơn, ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM, mong tiếp tục đóng góp cho địa phương nếu được tín nhiệm

Sáng 9-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu, TPHCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 16.

img

Quang cảnh buổi tiếp xúc sáng 9-3

Đơn vị bầu cử số 16 gồm các ứng cử viên: ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM; bà Huỳnh Anh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Phú Nhuận.

Đơn vị bầu cử số 16 gồm các phường: Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

img

5 ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri phường Cầu Kiệu

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu đã thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM. Sau đó, 5 ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động, kế hoạch công tác nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM bày tỏ được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 là vinh dự lớn đối với bản thân.

img

Ông Phạm Hồng Sơn chia sẻ đối với cá nhân ông, lần trở lại địa bàn này để tiếp xúc cử tri có ý nghĩa rất đặc biệt. Trước đây, ông từng công tác tại khu vực này nên có nhiều kỷ niệm và sự gắn bó với địa phương, khi có thời gian dài công tác lĩnh vực thanh niên trên địa bàn quận Phú Nhuận cũ, từng là Phó Bí thư Quận đoàn rồi Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận cũ - nay là 3 phường: Phú Nhuận, Cầu Kiệu và Đức Nhuận.

Sau đó, ông lần nữa gắn bó với quận Phú Nhuận cũ khi làm Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận giai đoạn 2020-2023, trước khi về công tác tại Thành ủy TPHCM. Vì vậy, khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử này, ông Phạm Hồng Sơn cảm thấy may mắn nhưng cũng là trách nhiệm.

img

Ông Phạm Hồng Sơn bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp cho địa phương nếu được trúng cử đại biểu HĐND

"Có thể nói đây là một cái duyên, cũng là niềm vui khi được quay lại nơi mình từng làm việc, trưởng thành và tiếp tục có cơ hội gắn bó, đóng góp cho địa phương" - ông Phạm Hồng Sơn bày tỏ. Theo ông, chính sự gắn bó này khiến ông càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình nếu được cử tri tín nhiệm.

Ông khẳng định nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM, trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, ông Phạm Hồng Sơn xác định trước hết là tiếp tục hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của người đại biểu, tham dự đầy đủ các kỳ họp và các buổi tiếp xúc cử tri; tham gia các buổi giám sát khi được phân công.

Ông Phạm Hồng Sơn chia sẻ chương trình hành động với cử tri

Đồng thời trong các kỳ họp của HĐND thành phố, ông Phạm Hồng Sơn sẽ quan tâm tích cực nghiên cứu, thảo luận và đóng góp tích cực vào các quyết sách của thành phố.

Đi vào các nội dung cụ thể của chương trình hành động, ông Phạm Hồng Sơn chia sẻ ông là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở và từng trải qua giai đoạn cam go nhất của đại dịch COVID-19 tại TPHCM. Do đó, ông thấu hiểu sâu sắc những áp lực, trăn trở của đội ngũ cán bộ địa phương cũng như nỗi lòng của Nhân dân trong những lúc khó khăn nhất.

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND thành phố, ông cam kết sẽ thực hiện thật tốt vai trò là người đại biểu của nhân dân, thường xuyên bám sát thực tiễn, chủ động lắng nghe, chia sẻ và phản ánh trung thực những vướng mắc phát sinh sau sáp nhập, đặc biệt là các vấn đề về thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội..., đảm bảo tiếng nói của cử tri luôn được trân trọng và xem xét thấu đáo tại các kỳ họp HĐND thành phố.

Trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, ông Phạm Hồng Sơn sẽ nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Thành ủy TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa cấp thành phố và cơ sở.

Đồng thời tập trung tham mưu xây dựng các chương trình công tác trọng tâm hướng về dân sinh, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc thực thi các Nghị quyết của Đảng về tháo gỡ những vấn đề khó khăn gắn với thực tiễn cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, ông Phạm Hồng Sơn sẽ tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng gắn với chuyển đổi số, giúp rút ngắn quy trình xử lý văn bản và đôn đốc giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mời bạn đọc xem tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM Phạm Hồng Sơn:

img

img


Tin liên quan

Ông Phạm Hồng Sơn tái đắc cử Bí thư Quận ủy Phú Nhuận

Ông Phạm Hồng Sơn tái đắc cử Bí thư Quận ủy Phú Nhuận

(NLĐO) - Sáng 13-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận (TP HCM) lần XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Ông Phạm Hồng Sơn giữ chức Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận

(NLĐO) - Ngày 28-3, tại Quận ủy quận Phú Nhuận (TP HCM), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định điều động, ông Phạm Hồng Sơn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Phú Nhuận nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ông Phạm Hồng Sơn tái đắc cử Bí thư Thành đoàn TP HCM

(NLĐO) - Bí thư Thành đoàn TP HCM Phạm Hồng Sơn hứa sẽ cùng tập thể ban thường vụ, ban chấp hành đoàn kết, nỗ lực để nâng cao công tác Đoàn.

bầu cử ứng viên ông Phạm Hồng Sơn đại biểu HĐND TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo