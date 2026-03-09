Ông Phạm Hồng Sơn: Trưởng thành từ cơ sở, mong tiếp tục đóng góp cho địa phương

Sáng 9-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu, TPHCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 16.

Đơn vị bầu cử số 16 gồm các ứng cử viên: ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM; bà Huỳnh Anh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Phú Nhuận.

Đơn vị bầu cử số 16 gồm các phường: Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu đã thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM. Sau đó, 5 ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động, kế hoạch công tác nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM bày tỏ được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 là vinh dự lớn đối với bản thân.

Ông Phạm Hồng Sơn chia sẻ đối với cá nhân ông, lần trở lại địa bàn này để tiếp xúc cử tri có ý nghĩa rất đặc biệt. Trước đây, ông từng công tác tại khu vực này nên có nhiều kỷ niệm và sự gắn bó với địa phương, khi có thời gian dài công tác lĩnh vực thanh niên trên địa bàn quận Phú Nhuận cũ, từng là Phó Bí thư Quận đoàn rồi Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận cũ - nay là 3 phường: Phú Nhuận, Cầu Kiệu và Đức Nhuận.

Sau đó, ông lần nữa gắn bó với quận Phú Nhuận cũ khi làm Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận giai đoạn 2020-2023, trước khi về công tác tại Thành ủy TPHCM. Vì vậy, khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM tại đơn vị bầu cử này, ông Phạm Hồng Sơn cảm thấy may mắn nhưng cũng là trách nhiệm.

"Có thể nói đây là một cái duyên, cũng là niềm vui khi được quay lại nơi mình từng làm việc, trưởng thành và tiếp tục có cơ hội gắn bó, đóng góp cho địa phương" - ông Phạm Hồng Sơn bày tỏ. Theo ông, chính sự gắn bó này khiến ông càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình nếu được cử tri tín nhiệm.

Ông khẳng định nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM, trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, ông Phạm Hồng Sơn xác định trước hết là tiếp tục hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của người đại biểu, tham dự đầy đủ các kỳ họp và các buổi tiếp xúc cử tri; tham gia các buổi giám sát khi được phân công.

Đồng thời trong các kỳ họp của HĐND thành phố, ông Phạm Hồng Sơn sẽ quan tâm tích cực nghiên cứu, thảo luận và đóng góp tích cực vào các quyết sách của thành phố.

Đi vào các nội dung cụ thể của chương trình hành động, ông Phạm Hồng Sơn chia sẻ ông là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở và từng trải qua giai đoạn cam go nhất của đại dịch COVID-19 tại TPHCM. Do đó, ông thấu hiểu sâu sắc những áp lực, trăn trở của đội ngũ cán bộ địa phương cũng như nỗi lòng của Nhân dân trong những lúc khó khăn nhất.

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND thành phố, ông cam kết sẽ thực hiện thật tốt vai trò là người đại biểu của nhân dân, thường xuyên bám sát thực tiễn, chủ động lắng nghe, chia sẻ và phản ánh trung thực những vướng mắc phát sinh sau sáp nhập, đặc biệt là các vấn đề về thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội..., đảm bảo tiếng nói của cử tri luôn được trân trọng và xem xét thấu đáo tại các kỳ họp HĐND thành phố.

Trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, ông Phạm Hồng Sơn sẽ nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Thành ủy TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa cấp thành phố và cơ sở.

Đồng thời tập trung tham mưu xây dựng các chương trình công tác trọng tâm hướng về dân sinh, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc thực thi các Nghị quyết của Đảng về tháo gỡ những vấn đề khó khăn gắn với thực tiễn cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, ông Phạm Hồng Sơn sẽ tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng gắn với chuyển đổi số, giúp rút ngắn quy trình xử lý văn bản và đôn đốc giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

