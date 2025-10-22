Ông Phạm Thành Kiên làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

Sáng 22-10, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì và trao quyết định.
Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Dương Trọng Hiếu đã công bố 2 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc chỉ định, điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ.
Cụ thể: Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM - giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.
Tiểu sử tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
Ông Phạm Thành Kiên sinh năm 1971; quê quán: tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay là tỉnh Cà Mau.
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật (Luật Kinh tế), Cử nhân Chính trị (Triết học).
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Tóm tắt quá trình công tác:
- Tháng 10-1994: chuyên viên Ban Tổ chức chính quyền TP HCM
- Tháng 8-1995: chuyên viên Phòng Kinh tế quận 1 cũ
- Tháng 11-1997: chuyên viên Văn phòng UBND quận 1 cũ
- Tháng 3-2000: Phó trưởng Phòng Tổ chức chính quyền quận 1 cũ
- Tháng 3-2001: Bí thư Quận Đoàn quận 1 cũ
- Tháng 6-2003: Phó trưởng Phòng Nội vụ quận 1 cũ
- Tháng 6-2005: Chủ tịch UBND phường Bến Thành, quận 1 cũ
- Tháng 7-2009: Phó Chủ tịch UBND quận 1 cũ
- Tháng 12-2013: Chủ tịch UBND quận 1 cũ
- Tháng 10-2015: Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM
- Tháng 1-2016: Giám đốc Sở Công Thương TP HCM
- Tháng 7-2020: Bí thư Quận ủy quận 3 cũ
- Tháng 11-2023: Phó Chủ tịch HĐND TP HCM
- Từ tháng 8-2024 đến 30-6-2025: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM
- Từ tháng 7-2025 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM.
Bình luận (0)