Ông Phạm Thành Kiên làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Phạm Thành Kiên làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

PHAN ANH - LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM, vừa được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

Sáng 22-10, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì và trao quyết định.

Ông Phạm Thành Kiên làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao quyết định và chúc mừng ông Lê Quốc Phong (bìa trái) và ông Phạm Thành Kiên (bìa phải)

Ông Phạm Thành Kiên làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - Ảnh 2.

Thường trực Thành ủy TP HCM chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Phạm Thành Kiên

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Dương Trọng Hiếu đã công bố 2 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc chỉ định, điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể: Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM - giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Tiểu sử tân Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

Ông Phạm Thành Kiên sinh năm 1971; quê quán: tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay là tỉnh Cà Mau.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật (Luật Kinh tế), Cử nhân Chính trị (Triết học).

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Tóm tắt quá trình công tác:

- Tháng 10-1994: chuyên viên Ban Tổ chức chính quyền TP HCM

- Tháng 8-1995: chuyên viên Phòng Kinh tế quận 1 cũ

- Tháng 11-1997: chuyên viên Văn phòng UBND quận 1 cũ

- Tháng 3-2000: Phó trưởng Phòng Tổ chức chính quyền quận 1 cũ

- Tháng 3-2001: Bí thư Quận Đoàn quận 1 cũ

- Tháng 6-2003: Phó trưởng Phòng Nội vụ quận 1 cũ

- Tháng 6-2005: Chủ tịch UBND phường Bến Thành, quận 1 cũ

- Tháng 7-2009: Phó Chủ tịch UBND quận 1 cũ

- Tháng 12-2013: Chủ tịch UBND quận 1 cũ

- Tháng 10-2015: Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM

- Tháng 1-2016: Giám đốc Sở Công Thương TP HCM

- Tháng 7-2020: Bí thư Quận ủy quận 3 cũ

- Tháng 11-2023: Phó Chủ tịch HĐND TP HCM

- Từ tháng 8-2024 đến 30-6-2025: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM

- Từ tháng 7-2025 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM.


Tin liên quan

Ông Phạm Thành Kiên được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP HCM

Ông Phạm Thành Kiên được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP HCM

(NLĐO)- Ông Phạm Thành Kiên, tân Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, tin tưởng bản thân có những điều kiện thuận lợi, nắm bắt nhiều thông tin, am hiểu tình hình của thành phổ để góp phần đóng góp xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Ông Phạm Thành Kiên tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 3

(NLĐO) - Ngày 18-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 (TP HCM) lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM: Nhập siêu từ các nước ASEAN rất đáng lo ngại

(NLĐO)- Nhập khẩu hàng hóa từ các nước ASEAN đã cao hơn 2,6 lần so với xuất khẩu. Đây là điều đáng lo ngại.

Thành ủy TP HCM TP HCM nhân sự TP HCM ông Phạm Thành Kiên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo