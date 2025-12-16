Nhiều xã bàn giao 100% mặt bằng đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi

Ngày 16-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cùng đoàn công tác đã đến khảo sát, đôn đốc và động viên các kỹ sư, công nhân thi công Dự án cao tốc thành phần Cà Mau – Cái Nước (thuộc Dự án tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi).

Theo thượng tá Hoàng Duy Cường, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Nam - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị đang tập trung triển khai các hạng mục như: đường công vụ, công trình phụ trợ, trạm trộn, cọc khoan nhồi, bãi đúc dầm…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt thăm hỏi, động viên kỹ sư và công nhân làm việc tại công trường

Ông Huỳnh Quốc Việt cho biết Dự án tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau và vùng ĐBSCL. Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà thầu, đơn vị thi công thời gian qua. Với tầm quan trọng của dự án, ngay từ khi khởi công, lãnh đạo tỉnh không chỉ quan tâm mà còn tạo điều kiện tốt nhất cho nhà thầu, đơn vị thi công triển khai các hạng mục dự án.

Ông Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các ngành chức năng và địa phương đẩy mạnh vận động người dân ủng hộ chủ trương, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Nhà thầu, đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, trang thiết bị thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Cà Mau cho hay với dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, chủ tịch UBND các xã đã phê duyệt 40 phương án bồi thường, hỗ trợ với 1.644 hộ và 5 tổ chức với tổng số tiền trên 1.547 tỉ đồng; bàn giao mặt bằng được 679/713 ha, đạt tỷ lệ 95%.

Đến ngày 15-12, 8 xã Hồ Thị Kỷ, Khánh Bình, Hưng Mỹ, Cái Nước, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái, Đất Mới và Đất Mũi đã bàn giao mặt bằng 100%; xã Lương Thế Trân bàn giao gần 98% và xã Khánh An 76%.

Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài khoảng 81 km, điểm đầu tại vị trí cuối đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh - đầu tuyến đường ra đảo Hòn Khoai. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 59.000 tỉ đồng, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ và dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.



