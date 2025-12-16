HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều xã bàn giao 100% mặt bằng đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi

Vân Du

(NLĐO) – Dự án đường cao tốc Cà Mau – Đất Mũi được xác định là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương

Ngày 16-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cùng đoàn công tác đã đến khảo sát, đôn đốc và động viên các kỹ sư, công nhân thi công Dự án cao tốc thành phần Cà Mau – Cái Nước (thuộc Dự án tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi).

Theo thượng tá Hoàng Duy Cường, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Nam - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị đang tập trung triển khai các hạng mục như: đường công vụ, công trình phụ trợ, trạm trộn, cọc khoan nhồi, bãi đúc dầm…

Những xã nào đã bàn giao 100% mặt bằng cao tốc Cà Mau – Đất Mũi? - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt thăm hỏi, động viên kỹ sư và công nhân làm việc tại công trường

Ông Huỳnh Quốc Việt cho biết Dự án tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau và vùng ĐBSCL. Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà thầu, đơn vị thi công thời gian qua. Với tầm quan trọng của dự án, ngay từ khi khởi công, lãnh đạo tỉnh không chỉ quan tâm mà còn tạo điều kiện tốt nhất cho nhà thầu, đơn vị thi công triển khai các hạng mục dự án.

Ông Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các ngành chức năng và địa phương đẩy mạnh vận động người dân ủng hộ chủ trương, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Nhà thầu, đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, trang thiết bị thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Cà Mau cho hay với dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, chủ tịch UBND các xã đã phê duyệt 40 phương án bồi thường, hỗ trợ với 1.644 hộ và 5 tổ chức với tổng số tiền trên 1.547 tỉ đồng; bàn giao mặt bằng được 679/713 ha, đạt tỷ lệ 95%.

Đến ngày 15-12, 8 xã Hồ Thị Kỷ, Khánh Bình, Hưng Mỹ, Cái Nước, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái, Đất Mới và Đất Mũi đã bàn giao mặt bằng 100%; xã Lương Thế Trân bàn giao gần 98% và xã Khánh An 76%.

Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài khoảng 81 km, điểm đầu tại vị trí cuối đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh - đầu tuyến đường ra đảo Hòn Khoai. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 59.000 tỉ đồng, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ và dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.


Tin liên quan

Dự án Khu dân cư Thạnh Phú ở Cà Mau nợ thuế hơn 21 tỉ đồng

Dự án Khu dân cư Thạnh Phú ở Cà Mau nợ thuế hơn 21 tỉ đồng

(NLĐO) – Dự án Khu dân cư Thạnh Phú ở phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau nợ thuế trên 21 tỉ đồng

Đám cưới của cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau gây "bão" mạng xã hội

(NLĐO) – Ngoài vàng, nhẫn kim cương và sổ đỏ, cô dâu ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau còn được gia đình chồng tặng hàng tỉ đồng tiền mặt.

Nghi vấn "bắt cóc" trẻ em ở Cà Mau: Sự thật đằng sau vụ việc gây hoang mang

(NLĐO) – Người đàn ông 46 tuổi từ TPHCM xuống Cà Mau thuê phòng trọ rồi đến nhà rủ bé trai quen qua mạng xã hội đi chơi thì bị gia đình trình báo công an

Cao tốc Cà Mau Huỳnh Quốc Việt Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Cà Mau - Đất Mũi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo