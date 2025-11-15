Ông Phạm Văn Xô giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP HCM

Ngày 15-11, Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP HCM tổ chức lễ ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Phạm Văn Xô, Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Bình Dương (cũ), giữ chức Chủ tịch cùng với 9 phó chủ tịch

Hoạt động này được thực hiện sau khi sáp nhập TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm củng cố tổ chức, kết nối hội viên, đồng thời trao đổi giải pháp, định hướng phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Văn Xô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP HCM

Phát biểu tại lễ ra mắt Ban Chấp hành, ông Phạm Văn Xô khẳng định Hiệp hội sẽ không ngừng đổi mới, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, giữa Việt Nam và thế giới; đồng hành cùng doanh nghiệp hội viên trên con đường hội nhập.

Mở rộng và phát triển hội viên chất lượng, chú trọng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, hướng đến xuất khẩu xanh và bền vững.

Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và kiến nghị chính sách vì một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và phát triển bền vững.

Danh sách Ban chấp hành Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP HCM nhiệm kỳ 2025- 2030

Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh viên, người lao động khó khăn, khuyến khích doanh nghiệp hội viên tham gia hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng...



"Hiệp hội Xuất nhập khẩu TP HCM sẽ tiếp tục là mái nhà chung vững mạnh của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu; cùng nhau đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của thành phố và đất nước"- ông Phạm Văn Xô nhấn mạnh.



