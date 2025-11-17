Ngày 17-11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thiên Định được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế, thôi tham gian Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thiên Định (sinh ngày 10-12-1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế). Ông có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Phan Thiên Định từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Thừa Thiên Huế cũ nay là Thành phố Huế như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Thành ủy TP Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huế.

Ngày 3-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, ông Định được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 17-10, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND thành phố Huế, ông Phan Thiên Định được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Huế.