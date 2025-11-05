HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều giám đốc sở, ngành

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm nhiều giám đốc sở, ngành - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, ông Lê Trọng Thụ, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này thay ông Lê Quang Hùng, người vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 3-11.

Bổ nhiệm ông Lê Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa thay ông Cao Văn Cường vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa giữ chức quyền Giám đốc Sở Nội vụ thay ông Trần Quốc Huy chuyển công tác khác.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thay ông Nguyễn Trọng Trang được điều chuyển nhận nhiệm vụ mới.

Thanh Hóa bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh Hóa bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(NLĐO)- Ông Cao Văn Cường và ông Lê Quang Hùng vừa được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Chân dung nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO)- Bà Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, là người trẻ nhất trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 khi mới 31 tuổi

Danh sách 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO)- Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đương nhiệm, được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030

