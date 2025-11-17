Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 17-11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định số 2525 ngày 14-11-2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng các cán bộ trong đoàn công tác của Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại Quyết định số 2525 ngày 14-11-2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Võ Trọng Hải sinh ngày 20-2-1968, quê quán xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: Sĩ quan chỉ huy, Đại học Biên phòng; Đại học Luật.

Trước khi được điều động, chỉ định phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Hải từng trải qua các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tháng 4-2021, tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026, ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

* Trước đó, sáng 17-11, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu ông Lê Hồng Vinh để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.