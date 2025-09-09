Ngày 9-9, tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu 25 ý kiến xoay quanh các vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, dự án treo, thuế và những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tại khu dân cư.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chưa được giải đáp thỏa đáng do thiếu sự tham gia của các sở, ngành liên quan. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường không cử đại diện, Sở Xây dựng có lãnh đạo tham dự nhưng không nắm rõ vấn đề, Sở Công Thương có cán bộ dự nhưng nội dung cử tri phản ánh lại không thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc ở phường Ngũ Hành Sơn

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ bức xúc trước tình trạng này. Bà nhấn mạnh, các buổi tiếp xúc cử tri phải có sự tham gia của lãnh đạo sở, ngành để lắng nghe và kịp thời xử lý.

Với những vấn đề thuộc thẩm quyền UBND phường Ngũ Hành Sơn, bà yêu cầu địa phương phải giải quyết ngay, không để dồn đến kỳ tiếp xúc cử tri.

Bà Thi cũng đề xuất các tổ dân phố lập nhóm trao đổi thông tin, tổ trưởng tập hợp ý kiến người dân báo cáo phường để xử lý kịp thời. Đồng thời, cần ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tiếp nhận, phản hồi kiến nghị nhanh chóng, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Về các dự án trên địa bàn, thành phố đã giao Sở Tài chính tham mưu phân cấp quản lý đối với dự án nhóm C, D; các kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý UBND phường Ngũ Hành Sơn phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm không để chậm trễ trong giải quyết kiến nghị của cử tri.