HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bức xúc vì sở, ngành vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri

B.Vân

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu sở, ngành và địa phương xử lý dứt điểm kiến nghị cử tri ngay từ cơ sở.

Ngày 9-9, tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu 25 ý kiến xoay quanh các vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, dự án treo, thuế và những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tại khu dân cư.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chưa được giải đáp thỏa đáng do thiếu sự tham gia của các sở, ngành liên quan. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường không cử đại diện, Sở Xây dựng có lãnh đạo tham dự nhưng không nắm rõ vấn đề, Sở Công Thương có cán bộ dự nhưng nội dung cử tri phản ánh lại không thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bức xúc vì sở, ngành vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc ở phường Ngũ Hành Sơn

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ bức xúc trước tình trạng này. Bà nhấn mạnh, các buổi tiếp xúc cử tri phải có sự tham gia của lãnh đạo sở, ngành để lắng nghe và kịp thời xử lý.

Với những vấn đề thuộc thẩm quyền UBND phường Ngũ Hành Sơn, bà yêu cầu địa phương phải giải quyết ngay, không để dồn đến kỳ tiếp xúc cử tri.

Bà Thi cũng đề xuất các tổ dân phố lập nhóm trao đổi thông tin, tổ trưởng tập hợp ý kiến người dân báo cáo phường để xử lý kịp thời. Đồng thời, cần ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tiếp nhận, phản hồi kiến nghị nhanh chóng, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Về các dự án trên địa bàn, thành phố đã giao Sở Tài chính tham mưu phân cấp quản lý đối với dự án nhóm C, D; các kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý UBND phường Ngũ Hành Sơn phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm không để chậm trễ trong giải quyết kiến nghị của cử tri.

Tin liên quan

Đi thăm trang trại bò gần đập thủy điện, người đàn ông ở Đà Nẵng mất tích nửa tháng

Đi thăm trang trại bò gần đập thủy điện, người đàn ông ở Đà Nẵng mất tích nửa tháng

(NLĐO) – Một người đàn ông ở xã miền núi của TP Đà Nẵng mất tích trong lúc đi thăm trang trại bò tại khu vực hạ lưu đập thủy điện Sông Bung 2.

Hàng chục nam nữ thanh niên ở Đà Nẵng "chơi" ma túy trong villa

(NLĐO) - Lực lượng Công an TP Đà Nẵng phát hiện 22 thanh niên nam nữ thuê villa chơi ma túy, tạm giữ 9 đối tượng.

"Tá hỏa" khi biết con chưa đăng ký thường trú: Công an Đà Nẵng nói gì?

(NLĐO) – Khi đi nhận quà Quốc khánh, nhiều người dân ở Đà Nẵng mới biết con mình chưa đăng ký thường trú, phải đối diện với mức phạt lên tới 1 triệu đồng.

phó chủ tịch tiếp xúc cử tri Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo