Quốc tế

Ông Putin tiếp tục mời ông Zelensky tới Moscow để đối thoại trực tiếp, Ukraine phản hồi ra sao?

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết "bảo đảm an toàn tuyệt đối" nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow.

Tờ Kyiv Post đưa tin ngày 5-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục đưa ra lời mời người đồng cấp ở Ukraine - Tổng thống Volodymyr Zelensky - tới Moscow đối thoại trực tiếp.

Tờ báo này cho hay ông Putin đưa ra lời mời trên tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Tổng thống Nga còn cam kết "bảo đảm an toàn tuyệt đối" nếu tổng thống Ukraine đến Moscow.

"Xin mời ông ấy đến, chúng tôi sẽ đảm bảo điều kiện làm việc và an ninh 100%. Thủ đô Moscow chính là nơi thích hợp nhất" - ông Putin nói.

Ông Putin tiếp tục mời ông Zelensky tới Moscow để đối thoại trực tiếp, Ukraine phản hồi ra sao?- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ngày 5-9. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, Tổng thống Putin bày tỏ hoài nghi về khả năng hai bên tiến tới một thỏa thuận hòa bình và bác bỏ khả năng tổ chức thương lượng với Ukraine tại quốc gia thứ ba.

Đề xuất tương tự trước đó của Nga hồi tháng 8-2025 đã bị phía Ukraine bác bỏ, coi là "không thể chấp nhận". Tổng thống Ukraine khi đó phản bác: "Nếu họ muốn một cuộc gặp không bao giờ diễn ra, hãy mời tôi đến Moscow".

Dù vậy, ông Zelensky thừa nhận việc ông Putin nêu khả năng đối thoại không phải là điều tệ.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh thiện chí từ phía ông Putin là đối thoại.

Hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cả Nga lẫn Ukraine đều chưa sẵn sàng cho hòa bình và bày tỏ sự thất vọng đối với người đồng cấp Nga.

Cùng ngày 5-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng mọi lực lượng phương Tây tới Ukraine sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" của quân đội Nga.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố như vậy ngay sau khi phương Tây cam kết hiện diện quân sự nhằm giám sát một thỏa thuận chấm dứt xung đột trong tương lai ở Ukraine.

Ông Putin khẳng định việc lực lượng phương Tây triển khai ở Ukraine không mang lại hòa bình lâu dài, việc thương lượng giữa hai quốc gia không cần sự hiện diện từ bất kỳ lực lượng nước ngoài nào tại Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ 26 quốc gia, dẫn đầu là Pháp và Anh, đồng ý tham gia lực lượng đến Ukraine. 

Họ không tham chiến mà chỉ nhận nhiệm vụ ngăn chặn mọi cuộc tấn công mới, quy mô lớn từ Nga.

Ông Zelensky gọi đây là bước đi cụ thể, nghiêm túc đầu tiên sau nhiều tháng mâu thuẫn Nga - Ukraine leo thang.

