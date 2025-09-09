HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Thaksin Shinawatra có đủ điều kiện được giam giữ ngoài nhà tù?

Huệ Bình

(NLĐO) – Việc cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra có thể được tạm giam bên ngoài nhà tù vì lý do bệnh tật đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Tờ The Nation dẫn lời công tố viên Thanakrit Vorathanatchakul giải thích các điều kiện được tạm giam bên ngoài nhà tù trong trường hợp của ông Thaksin, đặc biệt là dựa trên quy định của Cục Cải huấn về các địa điểm giam giữ ngoài nhà tù.

Dưới đây là các bước chi tiết cho việc tạm giam bên ngoài nhà tù theo quy định của pháp luật Thái Lan.

Theo các quy định của Cục Cải huấn, có 2 hình thức tạm giam bên ngoài nhà tù: tạm giam tại nơi cư trú và tạm giam tại cơ sở y tế.

Ông Thaksin Shinawatra có đủ điều kiện được giam giữ ngoài nhà tù?- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: The Nation

Tạm giam tại nơi cư trú:

Người bị giam giữ phải là người phạm tội lần đầu hoặc có mức án không quá 4 năm tù. Khi bản án được giảm theo lệnh ân xá, người ta sẽ dựa vào mức án đã giảm gần nhất để xem xét.

Để được tạm giam bên ngoài nhà tù, đòi hỏi phải thỏa mãn các điều kiện: sự chấp thuận từ phía cơ quan chức năng (một ủy ban đặc biệt của nhà tù), người bị giam giữ đồng ý tự nguyện thi hành án bên ngoài nhà tù và có nguy cơ tái phạm thấp.

Người này chưa từng vi phạm các điều kiện trong quá trình chuyển đến cơ sở giam giữ khác và không bị kết tội về các tội nghiêm trọng như khủng bố hoặc ma túy.

Tạm giam tại cơ sở y tế:

Người bị giam giữ là người đã chính thức bị kết tội và mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi, cần được chăm sóc y tế liên tục. Người này trong tình trạng nguy kịch, có nguy cơ tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn, hoặc không thể tự thực hiện các sinh hoạt hàng ngày.

Cần có giấy chứng nhận y tế của 2 bác sĩ (thuộc bệnh viện công) để xác nhận tình trạng bệnh.

Các thiết bị theo dõi điện tử và camera giám sát có thể được sử dụng để bảo đảm tuân thủ các quy định.

Tại sao ông Thaksin có thể được tạm giam bên ngoài nhà tù?

Ông Thaksin đã bị kết án, đang được điều trị y tế bên ngoài nhà tù theo Quy định của Bộ Tư pháp Thái Lan năm 2020 về việc chuyển tù nhân đi điều trị.

Theo quy định này, khi một tù nhân bị bệnh, có vấn đề về sức khỏe tâm thần, hoặc mắc bệnh truyền nhiễm, họ sẽ được điều trị tại cơ sở y tế của nhà tù trước. 

Nếu tình trạng không cải thiện, họ có thể được chuyển đến một bệnh viện công bên ngoài để điều trị chuyên sâu hơn, theo khuyến nghị của bác sĩ.

Ngoài ra, quy định mới cũng có một điều khoản về việc gia hạn thời gian điều trị bên ngoài nhà tù. Trong đó nêu rõ: "Nếu thời gian điều trị vượt quá 120 ngày, phải có văn bản chấp thuận từ Tổng cục trưởng Cục Cải huấn, kèm theo ý kiến của bác sĩ điều trị và các tài liệu liên quan. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng phải được thông báo".

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao yêu cầu ông Thaksin trở lại nhà tù, cựu thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về lệnh ân xá của hoàng gia. Ông cam kết sẽ dành phần đời còn lại để phụng sự đất nước và hoàng gia Thái Lan.

Trước khi bị đưa trở lại Trại giam Bangkok, ông Thaksin viết trên mạng xã hội, bày tỏ lòng biết ơn đối với Quốc vương Maha Vajiralongkorn vì đã giảm bản án 8 năm ban đầu xuống còn 1 năm.

Tin liên quan

Ông Thaksin bị phán quyết thi hành lại án tù

(NLĐO) - Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết ông Thaksin Shinawatra đã thi hành án tù năm 2023 không đúng quy định khi được giam giữ trong phòng bệnh viện.

Ông Thaksin Shinawatra trở về Thái Lan

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trở về Bangkok chiều 8-9, một ngày trước khi Tòa án Tối cao phán quyết vụ ông nằm viện thay vì ngồi tù.

Rời Thái Lan trước phán quyết, liệu ông Thaksin có quay về?

(NLĐO) – Nếu đơn xin ân xá của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị xem là gian lận, chuyên gia pháp lý cho rằng ông có thể phải vào tù.

