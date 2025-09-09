Ông Thaksin Shinawatra có đủ điều kiện được giam giữ ngoài nhà tù?

Tờ The Nation dẫn lời công tố viên Thanakrit Vorathanatchakul giải thích các điều kiện được tạm giam bên ngoài nhà tù trong trường hợp của ông Thaksin, đặc biệt là dựa trên quy định của Cục Cải huấn về các địa điểm giam giữ ngoài nhà tù.

Dưới đây là các bước chi tiết cho việc tạm giam bên ngoài nhà tù theo quy định của pháp luật Thái Lan.

Theo các quy định của Cục Cải huấn, có 2 hình thức tạm giam bên ngoài nhà tù: tạm giam tại nơi cư trú và tạm giam tại cơ sở y tế.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: The Nation

Tạm giam tại nơi cư trú:

Người bị giam giữ phải là người phạm tội lần đầu hoặc có mức án không quá 4 năm tù. Khi bản án được giảm theo lệnh ân xá, người ta sẽ dựa vào mức án đã giảm gần nhất để xem xét.

Để được tạm giam bên ngoài nhà tù, đòi hỏi phải thỏa mãn các điều kiện: sự chấp thuận từ phía cơ quan chức năng (một ủy ban đặc biệt của nhà tù), người bị giam giữ đồng ý tự nguyện thi hành án bên ngoài nhà tù và có nguy cơ tái phạm thấp.

Người này chưa từng vi phạm các điều kiện trong quá trình chuyển đến cơ sở giam giữ khác và không bị kết tội về các tội nghiêm trọng như khủng bố hoặc ma túy.

Tạm giam tại cơ sở y tế:

Người bị giam giữ là người đã chính thức bị kết tội và mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi, cần được chăm sóc y tế liên tục. Người này trong tình trạng nguy kịch, có nguy cơ tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn, hoặc không thể tự thực hiện các sinh hoạt hàng ngày.

Cần có giấy chứng nhận y tế của 2 bác sĩ (thuộc bệnh viện công) để xác nhận tình trạng bệnh.

Các thiết bị theo dõi điện tử và camera giám sát có thể được sử dụng để bảo đảm tuân thủ các quy định.

Tại sao ông Thaksin có thể được tạm giam bên ngoài nhà tù?

Ông Thaksin đã bị kết án, đang được điều trị y tế bên ngoài nhà tù theo Quy định của Bộ Tư pháp Thái Lan năm 2020 về việc chuyển tù nhân đi điều trị.

Theo quy định này, khi một tù nhân bị bệnh, có vấn đề về sức khỏe tâm thần, hoặc mắc bệnh truyền nhiễm, họ sẽ được điều trị tại cơ sở y tế của nhà tù trước.

Nếu tình trạng không cải thiện, họ có thể được chuyển đến một bệnh viện công bên ngoài để điều trị chuyên sâu hơn, theo khuyến nghị của bác sĩ.

Ngoài ra, quy định mới cũng có một điều khoản về việc gia hạn thời gian điều trị bên ngoài nhà tù. Trong đó nêu rõ: "Nếu thời gian điều trị vượt quá 120 ngày, phải có văn bản chấp thuận từ Tổng cục trưởng Cục Cải huấn, kèm theo ý kiến của bác sĩ điều trị và các tài liệu liên quan. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng phải được thông báo".