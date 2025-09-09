HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Thaksin bị phán quyết thi hành lại án tù

Hoàng Phương

(NLĐO) - Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết ông Thaksin Shinawatra đã thi hành án tù năm 2023 không đúng quy định khi được giam giữ trong phòng bệnh viện.

Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 9-9 đã phán quyết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ngồi tù một năm, đánh dấu bước ngoặt kịch tính đối với chính khách kỳ cựu đang đối mặt nhiều sóng gió này.

Theo phán quyết của tòa, ông Thaksin đã thi hành án tù năm 2023 không đúng quy định khi được giam giữ trong phòng bệnh viện, đồng thời ra lệnh ông phải thi hành án tù 1 năm.

"Tòa xác định việc đưa bị cáo đến bệnh viện là không hợp pháp. Bị cáo biết rõ tình trạng bệnh của mình không phải là vấn đề cấp bách và thời gian nằm viện không thể được tính là thời gian chấp hành án tù" - phán quyết nêu rõ.

Tòa án Tối cao Thái Lan cũng nhấn mạnh việc giam giữ ông Thaksin không được thực hiện đúng thủ tục.

Ông Thaksin bị phán quyết thi hành lại án tù - Ảnh 1.

Ông Thaksin Shinawatra ở bên ngoài Tòa án Tối cao ở thủ đô Bangkok - Thái Lan ngày 9-9. Ảnh: Bangkok Post

Gia tộc Shinawatra đón nhận một loạt phán quyết

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài tòa án, bà Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin, chỉ trích phán quyết trên. Bà khẳng định ông Thaksin là thủ tướng Thái Lan đầu tiên phải vào tù bất chấp "những gì tốt đẹp mà ông đã làm cho đất nước."

Bà Paetongtarn cũng bày tỏ lo ngại về sức khỏe của cha mình, năm nay 76 tuổi. Ông Thaksin vừa trở về nước hôm 8-9 sau chuyến đi nước ngoài để kiểm tra sức khỏe.

Ông Thaksin bị phán quyết thi hành lại án tù - Ảnh 2.

Ông Thaksin Shinawatra và con gái Paetongtarn Shinawatra đến Tòa án Tối cao hôm 9-9. Ảnh: Bloomberg

Hồi tháng 8-2023, ông Thaksin trở về Thái Lan sau hơn 15 năm tự lưu vong ở nước ngoài. Ông lập tức bị tuyên án 8 năm tù giam trong ba vụ án về các tội lạm quyền và xung đột lợi ích khi còn giữ chức Thủ tướng trước năm 2006. Nhờ Hoàng gia ân xá, bản án này sau đó được giảm còn một năm tù.

Tuy nhiên, ông chỉ ngồi tù vài giờ trước khi được chuyển sang phòng riêng tại Bệnh viện Cảnh sát Trung ương ở thủ đô Bangkok sau khi than phiền về các vấn đề tim mạch và đau ngực.

Ông tiếp tục nằm viện khoảng 6 tháng cho đến khi được ân xá vào đầu năm 2024.

Phán quyết mới nhất nói trên được đưa ra 11 ngày sau khi bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp phế truất khỏi cương vị thủ tướng. Cũng vào cuối tháng rồi, một tòa án bác bỏ vụ kiện ông Thaksin xúc phạm Hoàng gia vì không đủ bằng chứng.

Ông Thaksin bị phán quyết thi hành lại án tù (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Tin liên quan

Rời Thái Lan trước phán quyết, liệu ông Thaksin có quay về?

Rời Thái Lan trước phán quyết, liệu ông Thaksin có quay về?

(NLĐO) – Nếu đơn xin ân xá của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị xem là gian lận, chuyên gia pháp lý cho rằng ông có thể phải vào tù.

Ông Thaksin Shinawatra tiết lộ lý do bất ngờ tới Dubai sau khi rời Thái Lan

(NLĐO) - Máy bay chở cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bất ngờ chuyển hướng tới Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Thái Lan: Ông Thaksin nhận tin vui từ phán quyết tòa án

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra còn phải đợi một phán quyết khác từ Tòa án Tối cao vào tháng 9.

Thaksin Shinawatra án tù Thái Lan
