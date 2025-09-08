HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Thaksin Shinawatra trở về Thái Lan

Phương Linh

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trở về Bangkok chiều 8-9, một ngày trước khi Tòa án Tối cao phán quyết vụ ông nằm viện thay vì ngồi tù.

Theo dữ liệu từ FlightRadar, máy bay Bombardier Global 7500 chở cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tới Singapore vào sáng 8-9. Sau đó, phi cơ riêng bay từ Singapore đã hạ cánh xuống sân bay Don Mueang ở thủ đô Bangkok vào lúc 14 giờ 54 phút cùng ngày. 

Bangkok Post đưa tin chiếc Mercedes-Maybach màu đen, biển số Por Ror 195 Bangkok, thuộc sở hữu của cựu thủ tướng đã đến sân bay vào lúc 14 giờ 58 phút và rời đi lúc 15 giờ 5 phút.

Tuần trước, ông Thaksin tuyên bố sẽ có mặt tại Tòa án Tối cao vào ngày 9-9 để nghe phán quyết về vụ ông điều trị trong Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở Bangkok năm 2023-2024 thay vì ngồi tù. 

Thaksin Shinawatra trở về Thái Lan trước phán quyết quan trọng của tòa án Tối cao - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại sân bay Don Muaeng ngày 8-9. Ảnh: 3Plus News

Tòa sẽ xác định liệu thời gian ông Thaksin nằm viện có được tính vào thời gian thụ án hay không. Bộ phận Hình sự của Tòa án Tối cao dành cho người nắm giữ chức vụ chính trị đã ra lệnh cho ông Thaksin có mặt để nghe phán quyết.

Trước đó, cha của cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra thông báo tới Singapore để kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, ông đột ngột thay đổi kế hoạch và bay tới Dubai do thủ tục xuất cảnh ở Bangkok gặp trục trặc, nên máy bay không thể hạ cánh xuống sân bay Seletar của Singapore trước thời điểm cơ sở này đóng cửa.

Chính trị gia 76 tuổi này đã trở về Thái Lan vào ngày 22-8-2023 sau hơn 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Ông bị kết án 8 năm tù trong 3 vụ án - sau đó được giảm án còn 1 năm - vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích khi còn giữ chức thủ tướng. 

Chỉ 13 giờ sau khi bị giam giữ ở Nhà tạm giam Bangkok, ông được chuyển tới bệnh viện ngay trong đêm. Vị tỉ phú nằm viện cho đến đầu năm 2024, sau đó được ân xá giữa những nghi vấn ông được đối xử đặc biệt.

Tin liên quan

Vừa nhậm chức, tân thủ tướng Thái Lan đã bị đề nghị kiện ra Tòa án Hiến pháp

Vừa nhậm chức, tân thủ tướng Thái Lan đã bị đề nghị kiện ra Tòa án Hiến pháp

(NLĐO) – Khoảng 60 nghị sĩ đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp Thái Lan yêu cầu bãi nhiệm lãnh đạo Đảng Bhumjaithai và Đảng Nhân dân khỏi vị trí nghị sĩ.

Rời Thái Lan trước phán quyết, liệu ông Thaksin có quay về?

(NLĐO) – Nếu đơn xin ân xá của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị xem là gian lận, chuyên gia pháp lý cho rằng ông có thể phải vào tù.

Hình ảnh tân thủ tướng Thái Lan quỳ gối bên cha sau khi đắc cử

(NLĐO) - Ngay sau khi được Quốc hội Thái Lan bầu làm thủ tướng, ông Anutin Charnvirakul nhanh chóng đến gặp cha ở bệnh viện Ramathibodi, thủ đô Bangkok.

Thái Lan Thaksin tòa án tối cao
