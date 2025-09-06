HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hình ảnh tân thủ tướng Thái Lan quỳ gối bên cha sau khi đắc cử

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Ngay sau khi được Quốc hội Thái Lan bầu làm thủ tướng, ông Anutin Charnvirakul nhanh chóng đến gặp cha ở bệnh viện Ramathibodi, thủ đô Bangkok.

Tờ báo địa phương Naewna đưa tin tân thủ tướng Thái Lan có mặt tại bệnh viện Ramathibodi lúc 17 giờ 40 phút ngày 5-9.

Ông Anutin Charnvirakul nhanh chóng cúi chào rồi ôm chầm lấy cha là cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chavarat Charnvirakul.

Hình ảnh tân thủ tướng Thái Lan quỳ gối bên cha sau khi đắc cử- Ảnh 1.

Thủ tướng mới đắc cử Anutin Charnvirakul quỳ gối, ôm cha ở bệnh viện. Ảnh: Naewna

Hai cha con cùng nhau ăn tối và tỏ rõ niềm vui trước thành công lớn trong sự nghiệp chính trị của ông Anutin Charnvirakul.

Sau đó, tân Thủ tướng Thái Lan trở về trụ sở đảng Bhumjaithai do mình lãnh đạo để cùng đồng sự đón mừng thắng lợi.

Ông Anutin Charnvirakul trở thành thủ tướng thứ 32 của Thái Lan với 311/490 phiếu ủng hộ từ Hạ viện Thái Lan trong cuộc bỏ phiếu ngày 5-9.

Hình ảnh tân thủ tướng Thái Lan quỳ gối bên cha sau khi đắc cử- Ảnh 2.

Thủ tướng mới đắc cử Anutin Charnvirakul quỳ gối, ôm cha ở bệnh viện. Ảnh: Naewna

Ông là con trai cả của cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Chavarat Charnvirakul kiêm người sáng lập Công ty Kỹ thuật và Xây dựng Trung - Thái (STECON). 

Ông Anutin có hai người em, đều là doanh nhân, trong đó có một người đang làm giám đốc STECON.

Theo tờ Nation, ông Anutin tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật tại Đại học Hofstra (Mỹ) vào năm 1989, chuyên ngành kỹ thuật, lấy chứng chỉ sau đại học của Khoa Thương mại và kế toán, Đại học Thammasat (Thái Lan) vào năm 1990, rồi tiếp tục hoàn thành nhiều khóa học chuyên sâu về kinh tế, phát triển đô thị, khoa học năng lượng, tư pháp...

Nóng: Thái Lan có thủ tướng mới

(NLĐO) - Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, trở thành thủ tướng mới của Thái Lan sau cuộc bỏ phiếu ngày 5-9 của Hạ viện nước này.

Ông Thaksin Shinawatra tiết lộ lý do bất ngờ tới Dubai sau khi rời Thái Lan

(NLĐO) - Máy bay chở cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bất ngờ chuyển hướng tới Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Thái Lan đang bỏ phiếu bầu thủ tướng mới

(NLĐO) - Đảng Pheu Thai đề cử ông Chaikasem Nitisiri làm ứng viên thủ tướng Thái Lan, với cam kết sẽ ngay lập tức kêu gọi bầu cử sớm nếu ông đắc cử.

Thủ tướng Thái Lan Bộ Nội vụ Anutin Charnvirakul
