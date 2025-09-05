HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Thaksin Shinawatra tiết lộ lý do bất ngờ tới Dubai sau khi rời Thái Lan

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Máy bay chở cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bất ngờ chuyển hướng tới Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Theo AP và The Nation, chiếc máy bay tư nhân Bombardier BD-700 dự kiến tới Singapore nhưng bất ngờ thay đổi lịch trình.

Viết trên mạng xã hội X sau khi đến Dubai vào sáng sớm 5-9, cựu Thủ tướng Thaksin cho biết ban đầu ông định đến Singapore để kiểm tra sức khỏe với một bác sĩ từng điều trị cho mình trong những năm ở nước ngoài.

Tuy nhiên, ông "bị các viên chức nhập cư Thái Lan trì hoãn gần 2 giờ trước khi khởi hành mặc dù đã được xóa tội danh khi quân vào cuối tháng 8". 

Trước phiên tòa, cựu Thủ tướng Thaksin bị cấm xuất cảnh nhưng sau khi được tuyên trắng án, ông khẳng định mình đã "lấy lại quyền xuất cảnh như bất kỳ công dân Thái Lan nào khác".

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: The Nation

"Máy bay của tôi sẽ không thể hạ cánh tại sân bay Seletar, nơi xử lý các chuyến bay riêng, vì nó đóng cửa lúc 22 giờ tối (giờ địa phương). Không thể đến Singapore kịp giờ, tôi đã chỉ thị cho phi công chuyển hướng tới Dubai, nơi tôi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia chỉnh hình và hô hấp từ lâu, đồng thời gặp lại những người bạn cũ" - cựu Thủ tướng Thaksin giải thích.  

Ông cho biết thêm máy bay phải lượn trên không trung trong lúc chờ hạ cánh xuống Dubai. 

Thiếu tướng cảnh sát Choengron Rimpadee, Trưởng phòng Di trú 2, xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin được phép xuất cảnh vì không có lệnh bắt giữ hay lệnh của tòa án cấm ông xuất cảnh.

Chuyến bay khởi hành từ sân bay Don Mueang lúc 19 giờ 17 phút tối 4-9 (giờ địa phương), tuân thủ đầy đủ các quy định và thủ tục pháp lý, theo ông Choengron.

Cựu Thủ tướng Thaksin kết thúc bài đăng của mình bằng cách nhấn mạnh ông sẽ trở về Thái Lan chậm nhất là ngày 8-9 để trực tiếp ra hầu tòa tại Tòa án Tối cao vào ngày hôm sau.

Vụ án lần này bắt nguồn từ việc cựu Thủ tướng Thaksin nhập viện tại bệnh viện đa khoa cảnh sát vào buổi tối ông bị đưa vào tù sau khi trở về Thái Lan để thụ án. 

Ông Thaksin hiện nay vẫn đang đối mặt với vụ kiện khác tại Tòa án Tối cao Thái Lan, liên quan cáo buộc ông né thụ án tù bằng cách nhập viện, sau khi về nước hồi tháng 8.2023. 

Khi về nước vào tháng 8-2023, ông lập tức bị kết án 8 năm tù vì tội tham nhũng, tuy nhiên đã giảm còn 1 năm. Kể từ đó cho đến khi được ân xá vào tháng 2-2024, ông không trở lại nhà tù mà tiếp tục ở lại bệnh viện với sự giám sát y tế.

Việc cựu Thủ tướng Thaksin rời Thái Lan diễn ra một tuần sau khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm con gái ông, bà Paetongtarn Shinawatra, khỏi vị trí thủ tướng. Quốc hội bỏ phiếu vào ngày 5-9 để bầu ra thủ tướng mới kế nhiệm bà Paetongtarn và thành lập chính phủ mới.

Thái Lan đang bỏ phiếu bầu thủ tướng mới

Thái Lan đang bỏ phiếu bầu thủ tướng mới

(NLĐO) - Đảng Pheu Thai đề cử ông Chaikasem Nitisiri làm ứng viên thủ tướng Thái Lan, với cam kết sẽ ngay lập tức kêu gọi bầu cử sớm nếu ông đắc cử.

Chính trường Thái Lan thêm biến động

Đảng Nhân dân đối lập ủng hộ ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, làm thủ tướng mới

Chính trường Thái Lan hiện ra sao sau khi bà Paetongtarn bị truất quyền?

(NLĐO) - Hiến pháp Thái Lan không quy định khung thời gian cụ thể cho việc Hạ viện phải nhóm họp để chọn thủ tướng mới.

Thái Lan cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra máy bay xuất cảnh chuyển hướng
