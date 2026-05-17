HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

"Ông tổ" của khủng long bạo chúa T-rex đã xuất hiện

Anh Thư

(NLĐO) - Loài khủng long bạo chúa khổng lồ Tyrannosaurini lâu đời nhất Bắc Mỹ đã được tìm thấy ở bang New Mexico.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Bath (Anh), Đại học bang Montana và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Khoa học New Mexico (Mỹ) tuyên bố họ đã xác định được một loài khủng long bạo chúa mới thuộc tông Tyrannosaurini (khủng long bạo chúa khổng lồ), sống vào khoảng 74 triệu năm trước.

Tông Tyrannosaurini quy tụ những con quái vật hàng đầu trong phân họ Tyrannosaurinae (khủng long bạo chúa tiến hóa cao), thuộc họ Tyrannosaurinae (khủng long bạo chúa).

Thành viên nổi bật của tông Tyrannosaurini chính là Tyrannosaurus rex (T-rex), "chúa sơn lâm" kỷ Phấn Trắng.

"Ông tổ" của khủng long bạo chúa T-rex đã xuất hiện - Ảnh 1.

Khủng long bạo chúa khổng lồ (tông Tyrannosaurini) là những quái vật ăn thịt khủng khiếp nhất kỷ Phấn Trắng - Minh họa AI: Thu Anh

T-rex thống trị Bắc Mỹ 66 - 68 triệu năm trước. Nhưng lâu nay giới cổ sinh vật học vẫn tranh cãi xem tổ tiên của T-rex tiến hóa thành khổng lồ từ châu Á rồi di cư sang, hay xuất hiện tại Bắc Mỹ.

Mẫu vật của loài Tyrannosaurini 74 triệu năm tuổi đã đưa ra đáp án cuối cùng.

Sinh vật này vẫn chưa có danh pháp cụ thể, được khai quật từ tầng Hunter Wash thuộc hệ tầng Kirtland, bang New Mexico - Mỹ, nơi từng là khu vực phía Nam vùng đất cổ Laramidia trong kỷ Phấn Trắng.

Mẫu vật được tìm thấy là một khúc xương ống chân hóa thạch dài đến 96 cm, đường kính 12,8 cm, cho thấy con vật khi còn sống nặng khoảng 4-5 tấn.

Con số này mới bằng một nửa so với kích thước trung bình của T-rex (8-9 tấn). Kích thước trung gian này cùng với niên đại là minh chứng mạnh mẽ cho việc loài khủng long bạo chúa Tyrannosaurini này chính là loài trung gian tiến hóa giữa những loài cùng họ bé nhỏ hơn thời cổ đại và những con quái vật hàng đầu.

"Đây là loài khủng long bạo chúa khổng lồ lâu đời nhất được biết đến ở Bắc Mỹ và có thể là thành viên lâu đời nhất được biết đến của tông Tyrannosaurini" - các tác giả khẳng định trên tạp chí khoa học Scientific Reports.

Tin liên quan

Quái vật lớn nhất Đông Nam Á lộ diện, dài đến 27 m

Quái vật lớn nhất Đông Nam Á lộ diện, dài đến 27 m

(NLĐO) - Quái vật Nagatitan chaiyaphumensis sống vào đầu kỷ Phấn Trắng ở khu vực nay là miền Đông Bắc Thái Lan.

"Hài cốt" thế giới 10 tỉ năm trước lộ ra giữa thiên hà chứa Trái Đất

(NLĐO) - Các nhà thiên văn học đã tìm thấy phần còn lại của Loki, một trong hàng chục nạn nhân bị "quái vật" Milky Way nuốt chửng.

Gia phả loài người biến động lớn ở Trung Quốc 400.000 năm trước

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng phân tử trực tiếp đầu tiên về sự giao phối dị chủng của 2 loài người đã góp phần định hình nên chúng ta.

quái vật hóa thạch T-rex Khủng long bạo chúa Tyrannosaurini
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo