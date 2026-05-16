Quái vật lớn nhất Đông Nam Á lộ diện, dài đến 27 m

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, các nhà cổ sinh vật học vừa xác định được một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới mà họ đặt danh pháp là Nagatitan chaiyaphumensis, có nghĩa là "Thần rắn Naga khổng lồ ở Chaiyaphum".

Vẻ ngoài của quái vật tiền sử Nagatitan chaiyaphumensis - Ảnh đồ họa: Patchanop Boonsai



Sinh vật này thuộc về họ Euhelopodidae trong nhánh nhỏ Somphospondyli có đốt sống xốp. Nhánh này thuộc về một nhánh lớn hơn gọi là "dạng thằn lằn hộ pháp" - Titanosauriformes - của dòng dõi nổi tiếng Sauropoda (khủng long chân thằn lằn).

Như các loài khủng long chân thằn lằn khác, con vật này được tái hiện với chiếc cổ dài, đuôi dài, thân hình nặng nề với 4 chân to như cột đình.

Theo nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Thitiwoot (Perth) Sethapanichsakul từ University College London (Anh), loài quái vật cổ đại này có thân hình dài đến 27 m và nặng 25-28 tấn khi còn sống, biến nó thành loài khủng long lớn nhất từng được khai quật ở Đông Nam Á.

Hóa thạch của Nagatitan chaiyaphumensis được khai quật từ hệ tầng Khok Kruat ở tỉnh Chaiyaphum, Thái Lan, trong lớp trầm tích có niên đại lên tới 113 triệu tuổi, tức thuộc thế Phấn Trắng sớm của kỷ Phấn Trắng.

“Chúng tôi gọi Nagatitan chaiyaphumensis là "người khổng lồ cuối cùng" của Thái Lan. Vì nó được phát hiện trong tầng đá chứa hóa thạch khủng long trẻ nhất của Thái Lan" - tác giả Sethapanichsakul nói.

Các lớp đá trẻ hơn được hình thành vào cuối thời đại khủng long - tức cuối kỷ Phấn Trắng - ở khu vực này khó lòng chứa xương khủng long bởi khu vực này khi đó đã hóa thành một vùng biển nông.

Vì vậy, con quái vật này có thể là loài khủng long chân thằn lằn cỡ lớn cuối cùng hoặc gần đây nhất được tìm thấy ở Đông Nam Á.

"Việc phát hiện ra Nagatitan chaiyaphumensis mở rộng sự đa dạng đã biết của các loài khủng long chân thằn lằn ở Đông Nam Á và cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về địa lý sinh học của nhóm Titanosauriform trong khu vực" - các tác giả nói với Sci-News.