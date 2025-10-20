Ba đài quan sát cùng chụp được "bóng ma" không thể giải thích

Theo Science Alert, các nhà thiên văn đã có một phát hiện mà họ gọi là "kỳ tích" về một khối vật chất vô hình, dày đặc và không thể giải thích, được phản ánh qua dữ liệu của 3 đài quan sát quốc tế.

"Bóng ma" ấy nằm trong một thiên hà xa xôi, nơi ánh sáng mất tận 7,3 tỉ năm để chạm đến các đài quan sát Trái Đất.

Để thêm phần lạ lùng, nó là vật thể có khối lượng nhỏ nhất mà nhân loại có thể quan sát được cho đến nay với khoảng cách xa như vậy, theo tác giả chính Devon Powell từ Viện Vật lý thiên văn Max Planck (Đức).

Vị trí của khối bóng tối bí ẩn được thể hiện bằng màu trắng, đè lên vòng cung ánh sáng là hình ảnh của thiên hà ở xa bị thiên hà thấu kính làm cho méo mó - Ảnh: Keck/EVN/GBT/VLBA

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy và Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ nhiều đài quan sát trên khắp thế giới, bao gồm Green Bank (GBO), Very Long Baseline Array (VLBA) và European Very Long Baseline Interferometric Network (EVN).

GBO sử dụng kính thiên văn Green Bank Telescope (GBT) đặt tại Mỹ, trong khi VLBA và EVN là các mạng lưới gồm nhiều kính thiên văn đặt ở nhiều quốc gia.

Họ đã phát hiện ra một hệ thống thấu kính hấp dẫn thú vị, đặt tên là JVAS B1938+666 .

Hệ thống này bao gồm một thiên hà tiền cảnh cách chúng ta 7,3 tỉ năm ánh sáng vào thời điểm mà hình ảnh của nó được phản ánh.

Thiên hà này là thiên hà thấu kính, đóng vai trò một chiếc kính lúp phóng to hình ảnh của một thiên hà xa hơn - cách 10,5 tỉ năm ánh sáng - làm ánh sáng từ thiên hà xa hơn này sáng hơn 4 lần và kéo dài thành vòng cung.

Nhưng thứ gây chú ý hơn là một "vết lõm" nhỏ, một bóng đen bí ẩn nằm ở vòng cung ánh sáng đó.

Các nhà nghiên cứu tin rằng bóng đen này không chỉ do thiên hà thấu kính tạo ra, mà có một khối vật chất ở đó, nhưng không thể giải thích nó là cái gì.

Khối vật chất này không phát ra ánh sáng, dù là quang học, vô tuyến hay hồng ngoại. Nó hoàn toàn tối đen hoặc quá mờ để nhìn thấy.

Có hai khả năng được đưa ra Nó là khối vật chất tối, hoặc một thiên hà lùn quá mờ. Tuy nhiên đó chi là những giả thuyết. Các nhà thiên văn sẽ phải tiếp tục nghiên cứu để tìm kiếm câu trả lời.