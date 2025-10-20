Ba đài quan sát cùng chụp được "bóng ma" không thể giải thích

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Ba đài quan sát cùng chụp được "bóng ma" không thể giải thích

Anh Thư

(NLĐO) - Ba đài quan sát quốc tế gồm hàng chục kính thiên văn đã phát hiện một khối bóng tối kỳ lạ lơ lửng ở vùng không gian cách chúng ta hàng tỉ năm ánh sáng.

Theo Science Alert, các nhà thiên văn đã có một phát hiện mà họ gọi là "kỳ tích" về một khối vật chất vô hình, dày đặc và không thể giải thích, được phản ánh qua dữ liệu của 3 đài quan sát quốc tế.

"Bóng ma" ấy nằm trong một thiên hà xa xôi, nơi ánh sáng mất tận 7,3 tỉ năm để chạm đến các đài quan sát Trái Đất.

Để thêm phần lạ lùng, nó là vật thể có khối lượng nhỏ nhất mà nhân loại có thể quan sát được cho đến nay với khoảng cách xa như vậy, theo tác giả chính Devon Powell từ Viện Vật lý thiên văn Max Planck (Đức).

Ba đài quan sát cùng chụp được "bóng ma" không thể giải thích - Ảnh 1.

Vị trí của khối bóng tối bí ẩn được thể hiện bằng màu trắng, đè lên vòng cung ánh sáng là hình ảnh của thiên hà ở xa bị thiên hà thấu kính làm cho méo mó - Ảnh: Keck/EVN/GBT/VLBA

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy và Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ nhiều đài quan sát trên khắp thế giới, bao gồm Green Bank (GBO), Very Long Baseline Array (VLBA) và European Very Long Baseline Interferometric Network (EVN).

GBO sử dụng kính thiên văn Green Bank Telescope (GBT) đặt tại Mỹ, trong khi VLBA và EVN là các mạng lưới gồm nhiều kính thiên văn đặt ở nhiều quốc gia.

Họ đã phát hiện ra một hệ thống thấu kính hấp dẫn thú vị, đặt tên là JVAS B1938+666 .

Hệ thống này bao gồm một thiên hà tiền cảnh cách chúng ta 7,3 tỉ năm ánh sáng vào thời điểm mà hình ảnh của nó được phản ánh.

Thiên hà này là thiên hà thấu kính, đóng vai trò một chiếc kính lúp phóng to hình ảnh của một thiên hà xa hơn - cách 10,5 tỉ năm ánh sáng - làm ánh sáng từ thiên hà xa hơn này sáng hơn 4 lần và kéo dài thành vòng cung.

Nhưng thứ gây chú ý hơn là một "vết lõm" nhỏ, một bóng đen bí ẩn nằm ở vòng cung ánh sáng đó.

Các nhà nghiên cứu tin rằng bóng đen này không chỉ do thiên hà thấu kính tạo ra, mà có một khối vật chất ở đó, nhưng không thể giải thích nó là cái gì.

Khối vật chất này không phát ra ánh sáng, dù là quang học, vô tuyến hay hồng ngoại. Nó hoàn toàn tối đen hoặc quá mờ để nhìn thấy.

Có hai khả năng được đưa ra Nó là khối vật chất tối, hoặc một thiên hà lùn quá mờ. Tuy nhiên đó chi là những giả thuyết. Các nhà thiên văn sẽ phải tiếp tục nghiên cứu để tìm kiếm câu trả lời.

Tin liên quan

"Chiến hạm ma” hiện ra nguyên vẹn sau gần 2.200 năm mất tích

"Chiến hạm ma” hiện ra nguyên vẹn sau gần 2.200 năm mất tích

(NLĐO) - Cuộc khai quật Thonis-Heracleion - thành phố tráng lệ đã biến mất vào lòng biển khơi của Ai Cập - phát lộ một chiến hạm cổ đại.

Phát hiện bất thường của tàu NASA làm khoa học bối rối suốt 15 năm

(NLĐO) - Một dải quang phổ bất thường mà tàu NASA ghi nhận nhiều năm trước ở Sao Hỏa có thể là tin vui cho cuộc săn tìm sự sống.

Bí ẩn sinh vật người nói là họ bạch tuộc, người cho là sứa, giun

(NLĐO) - Từ khi được phát hiện vào giữa thế kỷ 19, sinh vật 540 triệu tuổi Salterella đã khiến giới khoa học 5 lần "lạc lối"

thiên hà vật chất tối Đài Quan Sát kính thiên văn thiên hà thấu kính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo