Ông Trần Cẩm Tú: Sự kiện A80 khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc

Sáng 9-10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025, đã chủ trì Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (sự kiện A80).



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban chỉ đạo.

Theo Báo cáo, sự kiện A80 được tổ chức thành công, trang trọng, đúng tầm vóc sự kiện, tuyệt đối an toàn, bảo đảm yêu cầu đề ra. Thành công của sự kiện A80 còn nhờ ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước, tinh thần tự giác cao của nhân dân Thủ đô và cả nước; sự đồng hành, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân doanh nghiệp và sự giúp đỡ, tình đoàn kết, những tình cảm tốt đẹp của bạn bè quốc tế đối với đất nước, nhân dân.

Các hoạt động kỷ niệm đã góp phần lan tỏa thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế; mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động, tự hào to lớn, tạo thành làn sóng yêu nước mạnh mẽ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng tất cả bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổ chức thành công hoạt động sự kiện A80.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định những kết quả nổi bật, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm như Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, hội thảo khoa học, các cuộc gặp mặt tri ân của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ lão thành, người có công, các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân đã được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn tuyệt đối, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện và thu hút sự quan tâm tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, lan tỏa sâu rộng trong và ngoài nước; đã thực sự trở thành ngày hội lớn của dân tộc, của non sông và của đất nước ta.

"Mỗi chương trình, mỗi hoạt động đều thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tư duy, cách làm kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Qua đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm xúc động, tự hào, tự tôn dân tộc, hun đúc ý chí tự lực, tự cường, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa các giá trị văn hoá, lịch sử trong nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ hôm nay" - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Tại hội nghị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao sách ảnh “A80: Tổ quốc trong tim” tặng các đại biểu. Ảnh: Viết Thành

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong thời gian tới. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực và khát vọng cống hiến phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, góp phần khích lệ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng…

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025; kịp thời xây dựng, hoàn thiện đề án tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến, trong đó lưu ý các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước cần được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy mô, tầm mức kỷ niệm theo quy định, có nhiều điểm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và hướng đến nhân dân. Mỗi hoạt động kỷ niệm phải góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin, phát huy nguồn lực, tạo khí thế mới, xung lực mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.