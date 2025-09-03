HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chiến sĩ A80 về đến TP HCM trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của gia đình, bạn bè

Tin, ảnh, clip: LÊ VĨNH - DUY PHÚ

(NLĐO) - Đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt tại Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón các chiến sĩ A80 trở về TP HCM

Chiều tối 3-9, các lực lượng tham gia A80 đã về đến TP HCM sau thời gian hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Hà Nội. Đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt tại Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón các chiến sĩ. Lãnh đạo Quân khu 7 và TP HCM cũng có mặt tại đây để chào đón, tặng hoa chúc mừng các chiến sĩ vừa trở về. 

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Quân khu 7 và TP HCM chào đón các nữ chiến sĩ tại Nhà ga T3

Bà Hồ Thị Út (xã Bà Điểm, TP HCM) có con gái là Nguyễn Thị Cẩm Tú tham gia diễu binh ở Khối Nữ du kích miền Nam. Bà Út cho biết đã hơn 3 tháng chưa gặp lại con gái. Dù ngày nào mẹ con cũng trò chuyện qua điện thoại nhưng bà vẫn rất nhớ con gái. 

"Tôi rất nôn nao, mong chờ được gặp lại con gái. Hôm qua xem con gái diễu binh trên ti vi mà thấy tự hào, hãnh diện vô cùng" - bà Út bày tỏ. 

- Ảnh 2.

Chiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy hạnh phúc trong ngày trở về

Chiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (tham gia Khối Nữ chiến sĩ biệt động) vỡ òa cảm xúc khi vừa đặt chân đến TP HCM. Chị Thu Thủy cho biết đã 8 tháng trôi qua kể từ khi thực hiện nhiệm vụ A50 rồi A80, chị chưa gặp lại mẹ. "Mong muốn lớn nhất lúc này là sớm về đến nhà để gặp lại mẹ" - chị thổ lộ.

"Là người con miền Nam ra Bắc, được diễu binh ngang qua quảng trường Ba Đình, đi ngang qua Lăng Bác, được đi trong vòng tay nhân dân Thủ đô Hà Nội là niềm vinh dự, tự vào và cũng là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi" - chị Thủy xúc động.

Nữ chiến sĩ cũng cho biết rất bất ngờ và hạnh phúc trước sự chào đón nồng nhiệt của nhiều người. "Tôi như đứa con được trở về nhà sau nhiều tháng xa cách. Thật xúc động trước sự chào đón, động viên rất lớn từ mọi người" - chị Thủy tâm sự.

Các chiến sĩ A80 về đến TP HCM

- Ảnh 4.

Các chiến sĩ trở về trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của người thân, đồng nghiệp, bạn bè

Bà Nguyễn Thị Huyền (tỉnh Lâm Đồng) có 2 còn gái cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80, là chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thảo Uyên và Nguyễn Ngọc Thảo Vân. Bà Huyền đã có mặt tại TP HCM từ hôm qua để đón 2 con gái trở về. 

"Khoảnh khắc xem 2 con gái sải bước chân trên Quảng trường Ba Đình, tôi rất tự hào. Ngày 2 con lên đường ra Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, tôi cũng rất lo lắng. Tôi mừng vì 2 con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trưởng thành từng ngày" - bà Huyền bộc bạch.

- Ảnh 5.

Trở về trong vòng tay chào đón của người thân

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Hạnh phúc trong ngày trở về

- Ảnh 9.

Người thân, bạn bè của các chiến sĩ có mặt tại Nhà ga T3 từ rất sớm

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Các chiến sĩ Khối Nữ du kích miền Nam

- Ảnh 12.

Các chiến sĩ rời Nhà ga T3

 

