Ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 25-10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Trần Đức Thắng.

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), là Tiến sĩ Kinh tế. Ông Trần Đức Thắng từng có thời gian công tác tại Bộ Tài chính, sau đó giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý công sản tại bộ này.

Từ năm 2018 - 2022, ông Trần Đức Thắng công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đảm nhiệm các cương vị Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương rồi làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10-2022, ông Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ ngày 1-7-2025, ông Trần Đức Thắng được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Đến ngày 17-7-2025, Thủ tướng Chính phủ đã điều động ông Trần Đức Thắng về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho đến nay.