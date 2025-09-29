Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Thu Tâm

(NLĐO)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu tập thể lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm phải nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần đoàn kết

Ngày 29-9, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm trao quyết định công tác cán bộ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Ảnh: Long An Online

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng (nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Long An) đến công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND tỉnh Tây Ninh và bổ nhiệm chức vụ giám đốc.

Trao quyết định bổ nhiệm các ông Nguyễn Anh Đức, Phạm Tùng Chinh, Võ Văn Giàu và Đào Nguyên Vũ giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND tỉnh Tây Ninh.

Trao quyết định bổ nhiệm bà Trương Thị Dung, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, giữ chức Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

Quyết định điều động ông Nguyễn Nhựt Huy, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 thuộc Thanh tra tỉnh, đến công tác tại Ban Tiếp công dân tỉnh và bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban.

Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Long An Online

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu tập thể lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần đoàn kết. Đặc biệt, trung tâm phát triển quỹ đất cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, từ đó tạo điều kiện thuận lợi và đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, kinh doanh tại tỉnh...

Tin liên quan

"Trăng thu biên cương" đến với trẻ khó khăn ở Tây Ninh

"Trăng thu biên cương" đến với trẻ khó khăn ở Tây Ninh

(NLĐO) - "Trăng thu biên cương" mang đến cho các em nhỏ thật nhiều tình yêu thương, sự sẻ chia, đỡ đần...

Trung Quốc dẫn đầu vốn FDI tại Tây Ninh, với gần 10 tỉ USD vốn đăng ký

(NLĐO)- Trung Quốc dẫn đầu cả về số lượng và quy mô vốn tại tỉnh Tây Ninh, với 988 dự án, tổng vốn đăng ký gần 10 tỉ USD

Chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại Diễn đàn Xúc tiến du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc

(NLĐO) - Tây Ninh tạo sức hút đầu tư nhờ môi trường minh bạch, ổn định và thân thiện, hạ tầng quy hoạch đồng bộ

tỉnh Tây Ninh tỉnh Long An Ban Thường vụ công tác cán bộ Phó Chủ tịch UBND
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo