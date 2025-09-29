Tây Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Ngày 29-9, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm trao quyết định công tác cán bộ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Ảnh: Long An Online

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng (nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Long An) đến công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND tỉnh Tây Ninh và bổ nhiệm chức vụ giám đốc.

Trao quyết định bổ nhiệm các ông Nguyễn Anh Đức, Phạm Tùng Chinh, Võ Văn Giàu và Đào Nguyên Vũ giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND tỉnh Tây Ninh.

Trao quyết định bổ nhiệm bà Trương Thị Dung, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, giữ chức Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

Quyết định điều động ông Nguyễn Nhựt Huy, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 thuộc Thanh tra tỉnh, đến công tác tại Ban Tiếp công dân tỉnh và bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Long An Online

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu tập thể lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần đoàn kết. Đặc biệt, trung tâm phát triển quỹ đất cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, từ đó tạo điều kiện thuận lợi và đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, kinh doanh tại tỉnh...