Thời sự Chính trị

Ông Trần Trí Quang làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 18-11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 3.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đối với ông Lữ Quang Ngời.

Ông Trần Trí Quang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mới nhất - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Lâu (bìa trái), Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, chúc mừng ông Trần Trí Quang, tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ông Ngời đã được Ban Bí thư điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đồng thời đã được HĐND tỉnh Cà Mau bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Kỳ họp cũng thông qua tờ trình giới thiệu ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả có 127/128 phiếu tán thành (đạt tỷ lệ 99,21%) bầu ông Trần Trí Quang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Ông Trần Trí Quang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mới nhất - Ảnh 2.

Ông Trần Trí Quang khẳng định sẽ cùng tập thể xây dựng một chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Trí Quang cho biết để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra, ông sẽ cùng tập thể UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành xây dựng một chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân.

Đồng thời, tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực bứt phá; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Song song đó là phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội.

Quá trình công tác của ông Trần Trí Quang

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977; quê quán tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông; Đại học Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật công trình; Lý luận chính trị: cao cấp.

Từ tháng 1-2016 đến 11-2020, ông Quang là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp; tháng 12-2020 đến 7-2022 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Từ tháng 8-2022 đến 10-2023, ông Trần Trí Quang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh (cũ). Từ tháng 11-2023 đến tháng 2-2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Sau đó, ông được giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Ngày 28-3-2025, ông Quang được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 1-7, sau hợp nhất 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ), Thủ tướng chỉ định ông Trần Trí Quang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mới.

Ngày 17-11, ông Quang được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.


HĐND Vĩnh Long Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
