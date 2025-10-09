HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Ông Trần Văn Thanh Hùng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Khánh Hội

Huỳnh Như

(NLĐO) - Nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Khánh Hội hướng tới vững mạnh, ổn định, hiệu quả, đồng hành chăm lo đời sống đoàn viên – lao động.

Ngày 9-10, Công đoàn phường Khánh Hội, TP HCM, đã tổ chức Hội nghị đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với sự tham dự của 70 đại biểu, đại diện cho hơn 4.000 CNVC-LĐ trên địa bàn.

Công đoàn phường Khánh Hội, TP HCM: Xây dựng tổ chức vững mạnh, phục vụ hiệu quả đoàn viên – lao động - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Khánh Hội, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sau khi hoàn tất sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, Công đoàn phường Khánh Hội được LĐLĐ TP HCM giao quản lý 141 Công đoàn cơ sở với tổng số 4.087 đoàn viên, trong đó khu vực ngoài nhà nước chiếm đa số. 

Kể từ khi thành lập, Công đoàn phường Khánh Hội luôn chủ động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Công đoàn cũng phát động phong trào "Lao động giỏi – Lao động sáng tạo", tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, vận động doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên...

Công đoàn phường Khánh Hội, TP HCM: Xây dựng tổ chức vững mạnh, phục vụ hiệu quả đoàn viên – lao động - Ảnh 2.

Hội nghị thu hút 70 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên – lao động trên địa bàn


Công đoàn phường Khánh Hội, TP HCM: Xây dựng tổ chức vững mạnh, phục vụ hiệu quả đoàn viên – lao động - Ảnh 3.
Công đoàn phường Khánh Hội, TP HCM: Xây dựng tổ chức vững mạnh, phục vụ hiệu quả đoàn viên – lao động - Ảnh 4.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và phường Khánh Hội tặng hoa chúc mừng hội nghị

Tiếp nối truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Công đoàn phường Khánh Hội sẽ phát huy tối đa vai trò, chức năng và nhiệm vụ, từng bước xây dựng hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả. Việc sắp xếp bộ máy hướng đến tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, đồng thời giúp chính quyền gần dân hơn.

Công đoàn phường Khánh Hội, TP HCM: Xây dựng tổ chức vững mạnh, phục vụ hiệu quả đoàn viên – lao động - Ảnh 5.
Công đoàn phường Khánh Hội, TP HCM: Xây dựng tổ chức vững mạnh, phục vụ hiệu quả đoàn viên – lao động - Ảnh 6.

Đoàn chủ tọa và thư ký điều hành hội nghị

Hoạt động của Công đoàn sẽ gắn kết với Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Mục tiêu đặt ra là xây dựng Công đoàn phường vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết hiệu quả các vấn đề trong tình hình mới. 

Công đoàn phường Khánh Hội, TP HCM: Xây dựng tổ chức vững mạnh, phục vụ hiệu quả đoàn viên – lao động - Ảnh 7.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Khánh Hội nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt tại hội nghị

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Khánh Hội xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nhiệm vụ then chốt.

Công đoàn phường Khánh Hội, TP HCM: Xây dựng tổ chức vững mạnh, phục vụ hiệu quả đoàn viên – lao động - Ảnh 8.

Ông Trần Văn Thanh Hùng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Khánh Hội nhiệm kỳ mới

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn phường Khánh Hội nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức ra mắt, ông Trần Văn Thanh Hùng được chỉ định giữ chức Chủ tịch theo Quyết định của LĐLĐ TP HCM.

Công đoàn phường Khánh Hội, TP HCM: Xây dựng tổ chức vững mạnh, phục vụ hiệu quả đoàn viên – lao động - Ảnh 9.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn phường Khánh Hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

TP HCM lao động công đoàn phường Khánh Hội Hội nghị đại biểu lần thứ I
