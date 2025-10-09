HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Xây dựng Công đoàn phường An Lạc ngày càng vững mạnh

Tin-ảnh: M.Chi

Hôm nay, 9-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường An Lạc, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra, với sự tham dự của 50 đại biểu.

Theo Công đoàn phường An Lạc, ngay khi thành lập, bên cạnh việc nắm chắc tình hình tại các Công đoàn cơ sở, đoàn viên - lao động nhằm phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ), Công đoàn phường còn triển khai nhiều giải pháp chăm lo cho đoàn viên.

Xây dựng Công đoàn phường An Lạc ngày càng vững mạnh - Ảnh 1.

Người lao động mua hàng bình ổn giá do Công đoàn và Ủy ban MTTQ phường An Lạc, TP HCM tổ chức

Cụ thể, Công đoàn phường An Lạc đã vận động 12 doanh nghiệp (DN) tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" phục vụ hơn 25.000 công nhân - lao động với tổng giá trị tăng thêm 500 triệu đồng; phối hợp với Ủy ban MTTQ phường chăm lo 1.000 phần quà với tổng số tiền 500 triệu đồng cho đoàn viên - lao động khó khăn; phối hợp với các đơn vị, DN thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên", giúp NLĐ sử dụng hàng hóa, dịch vụ với giá rẻ hơn thị trường 5% - 30%...

Với mục tiêu trọng tâm là xây dựng tổ chức Công đoàn từ phường đến cơ sở vững mạnh, có năng lực thích ứng tình hình mới, nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường An Lạc đề ra các chỉ tiêu: 100% DN, đơn vị sự nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập Công đoàn cơ sở; phấn đấu ít nhất 95% NLĐ làm việc ở các đơn vị, DN khu vực nhà nước và 90% NLĐ làm việc ở các đơn vị, DN khu vực ngoài nhà nước là đoàn viên Công đoàn. Bên cạnh đó, kết nạp 50% số lao động khu vực phi chính thức vào Công đoàn Việt Nam; 80% DN có tổ chức Công đoàn thực hiện thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể...

