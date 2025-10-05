Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, đoàn kết và đổi mới.

Ngày 5-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị gồm 62 ủy viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 17 thành viên. Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, gồm: Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Việc chỉ định ông Trần Vũ Khiêm - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thể hiện sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Quảng Trị trong nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Ông Trần Vũ Khiêm - gương mặt được đánh giá có bề dày kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ.

Ông Trần Vũ Khiêm (SN 1973, quê tỉnh Quảng Bình (cũ); là Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Ngữ văn, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi tham gia công tác tổ chức - xây dựng Đảng, ông từng có thời gian làm phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại cơ quan Đảng, chính quyền và báo chí địa phương.

Ông Khiêm từng giữ các chức vụ: Thư ký tòa soạn Tạp chí Sinh hoạt Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo Quảng Bình, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao.

Tháng 12-2020, ông Trần Vũ Khiêm - khi đó là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình đã được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị.