Ông Trịnh Văn Quyết làm việc với Boeing về việc Bamboo Airways thuê máy bay 737 MAX

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ông Trịnh Văn Quyết làm việc với Boeing về việc Bamboo Airways thuê máy bay 737 MAX

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập Bamboo Airways, đã trao đổi với Boeing về phương án thuê các máy bay thế hệ mới 737 MAX thân hẹp.

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, vừa qua, tại trụ sở Tập đoàn, ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập hãng hàng không Bamboo Airways, đã có cuộc trao đổi với ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam, về định hướng tái khởi động Hợp đồng đã ký và nâng tầm hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways.

Đại diện hãng Bamboo Airways, Tổng giám đốc Trương Phương Thành, cùng Ban điều hành hãng cũng đã làm việc với ông ZiZhang Ng, Giám đốc kinh doanh Khu vực Châu Á và Châu Đại Dương thuộc Tập đoàn Boeing.

Ông Trịnh Văn Quyết làm việc với Boeing về việc Bamboo Airways thuê máy bay 737 MAX - Ảnh 2.

Ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam và ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập Bamboo Airways, trao nhận mô hình máy bay Boeing 787-9. Ảnh: FLC

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập Bamboo Airways, đã trao đổi với Boeing về định hướng trong thời gian tới. Trên cơ sở tối ưu hóa cấu trúc đội máy bay và nâng cao hiệu quả vận hành, hãng đề xuất phương án thuê các máy bay thế hệ mới 737 MAX thân hẹp nhằm cải thiện hiệu quả nhiên liệu, kiểm soát chi phí và tăng tính linh hoạt trong điều phối mạng bay.

Cũng trong khuôn khổ nội dung trao đổi, Bamboo Airways đề nghị Boeing xem xét hỗ trợ các chương trình đào tạo và chuyển giao năng lực khai thác liên quan đến dòng Boeing thế hệ mới 737 MAX, bao gồm đào tạo tổ bay, đội ngũ kỹ thuật và nhân sự hỗ trợ vận hành. Việc đầu tư đồng bộ vào nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác và duy trì tiêu chuẩn an toàn theo chuẩn mực quốc tế.

CEO Boeing tại Việt Nam Michael Vu bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng đồng hành cùng Bamboo Airways, đồng thời đánh giá cao định hướng rõ ràng và quyết tâm của nhà sáng lập trong giai đoạn phát triển mới.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi trong thời gian tới để cụ thể hóa các nội dung, hướng tới khuôn khổ hợp tác thực chất, phù hợp với chiến lược phát triển của Bamboo Airways và định hướng toàn cầu của Boeing.

Trước đây, Bamboo Airways và Boeing từng ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về việc mua máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, đồng thời thiết lập các thỏa thuận khung nhằm xây dựng nền tảng hợp tác dài hạn.

Trong quá trình phát triển đội bay đường dài, Bamboo Airways từng khai thác đội máy bay Boeing 787-9 Dreamliner trong chiến lược mở các đường bay quốc tế tới Đức, Anh, Úc… Bamboo Airways cũng đã hoàn thành hành trình bay thẳng không dừng giữa Việt Nam và Mỹ vào tháng 9-2021 bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với dự định mở đường bay thẳng Việt - Mỹ từ đầu năm 2022.

Do tác động của COVID-19 và biến động nội tại, một số nội dung hợp tác giữa hai bên từng bị gián đoạn. Hiện hoạt động khai thác dần ổn định và chiến lược trung - dài hạn được xác lập rõ ràng, Bamboo Airways đang khôi phục và tiếp tục phát triển các khuôn khổ hợp tác phù hợp điều kiện thị trường và định hướng chung.

Boeing có đơn hàng 737 MAX với hai "ông lớn" hàng không Việt Nam: Vietjet đã cam kết đặt mua 200 chiếc 737 MAX, trong khi Vietnam Airlines công bố đơn hàng 50 chiếc 737 MAX.

Bamboo Airways hiện khai thác 8 máy bay thân hẹp, chủ yếu của Airbus và dự kiến tiếp tục mở rộng đội bay trong năm 2026 sau khi đã thuê thêm máy bay vào cuối năm 2025. Hãng đặt mục tiêu tăng quy mô đội bay thêm 8-10 chiếc mỗi năm, từ nay cho đến 2030. Qua đó hướng tới phục hồi quy mô 30 máy bay đã được Chính phủ cấp phép và khôi phục mang đường bay.

Hãng cũng có kế hoạch tuyển dụng khoảng 1.000 tiếp viên, đồng thời bổ sung nhân sự ở nhiều nhóm chức năng như phi công, kỹ thuật bảo dưỡng, khai thác mặt đất và điều hành bay nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng khai thác.

Tập đoàn FLC cho biết đã xây dựng mô hình quản lý phù hợp cho Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc; làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, thuê mua máy bay, tài chính, nhằm tìm kiếm giải pháp hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và vốn đầu tư cho Bamboo Airways.

Tin liên quan

Ông Trịnh Văn Quyết: Bamboo Airways gia hạn 1 năm thẻ hội viên cho gần 3 triệu khách

Ông Trịnh Văn Quyết: Bamboo Airways gia hạn 1 năm thẻ hội viên cho gần 3 triệu khách

(NLĐO)- Bamboo Airways gia hạn thêm 1 năm thẻ hội viên Bamboo Club cho gần 3 triệu khách hàng, áp dụng cho mọi hạng thẻ và thực hiện tự động, không cần thủ tục.

Bamboo Airways có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

(NLĐO)- Ngày 12-11, HĐQT Bamboo Airways đã thống nhất bầu ông Bùi Quang Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Trịnh Văn Quyết tham dự buổi gặp gỡ của FLC với Đại sứ quán Hàn Quốc

(NLĐO)- Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, tham dự có ông Trịnh Văn Quyết.

Bamboo Airways FLC trịnh văn quyết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo