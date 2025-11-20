HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Ông trùm" đường dây tuồn hàng tấn ma túy vào Việt Nam, "gắn" định vị GPS để đến lấy đưa đi tiêu thụ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Cảnh sát, hàng trăm kg ma tuý được giấu ở các địa điểm vắng vẻ, sau đó gửi định vị GPS và ảnh cho người nhận rồi đưa đi tiêu thụ.

Ngày 20-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về chuyên án 825P, khởi tố 13 bị can, thu giữ 777 kg ma túy.

Hơn 770kg ma túy được phát hiện và triệt phá tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ma túy được cất giấu trong các gói đồ ăn. Ảnh: C04 cung cấp

Theo Cục C04, đầu tháng 7, Cục phát hiện Trần Quốc Huy (25 tuổi) và Dương Cao Huy (26 tuổi, cùng ở Hà Nội) có dấu hiệu bất minh. Cùng thời điểm, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) phát hiện một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Đức Thành (42 tuổi ở Nghệ An) và Chu Anh Tuấn (43 tuổi ở Phú Thọ) cầm đầu, có mối liên hệ trực tiếp với nhóm trên.

Nhận định đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động cực kỳ tinh vi, 2 lực lượng đã quyết định xác lập chuyên án chung mang bí số 825P, với quyết tâm triệt phá đường dây đặc biệt nguy hiểm này.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng nhận thấy phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vô cùng tinh vi, đối tượng chủ mưu, cầm đầu là đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài.

Các đối tượng trong đường dây hoạt động khép kín nhưng độc lập, sử dụng ứng dụng Telegram, Signal, tên giả để chỉ đạo việc giao nhận, hoàn toàn không gặp mặt trực tiếp. Ma túy được giấu tại các điểm vắng, sau đó gửi định vị GPS và ảnh cho người nhận, khiến việc lần ra dấu vết trở nên vô cùng khó khăn.

Từ tài liệu điều tra, Cục C04 xác định trong một lần đi du lịch nước ngoài, Chu Anh Tuấn quen với một đối tượng tên Long, đang trốn truy nã. Long thuê Tuấn làm đầu mối giao nhận ma túy tại Việt Nam với giá 3 triệu đồng/kg, Tuấn nhận lời.

Tháng 5, sau khi bàn bạc, Long cho người giao cho Tuấn 300 kg ma túy tại sân vận động vườn Sim (xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ).

Số ma túy này, Tuấn đưa về cất giấu tại nhà dì ruột là Nguyễn Thị Cúc tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên. Từ đây, ma túy được các đối tượng chia lẻ theo chỉ đạo của Long.

Sau đó, Tuấn và Cúc nhiều lần đưa đến ngôi nhà hoang, ít người qua lại gần nghĩa trang Đồng Mả, xã Bình Nguyên, rồi gửi định vị và ảnh nơi cất giấu ma túy cho Long.

Để tránh đường dây bị bại lộ, Long chỉ đạo Nguyễn Văn Thái (31 tuổi, ở Bắc Ninh) và Trịnh Thị Kiều (25 tuổi, ở Thanh Hóa) đến địa điểm định vị để lấy ma túy đi giao, mỗi lần 2-24 kg ma túy. Chỉ chưa đầy 2 tháng, các đối tượng đã tiêu thụ hết 300 kg ma túy.

Đầu tháng 8, Trần Đức Thành nhận lời vận chuyển 930 kg ma tuý tổng hợp về Hà Nội với giá 250.000 USD từ một đối tượng người Lào. Thành sau đó thuê Phạm Văn Dũng (54 tuổi, ở Hải Phòng), lái xe container, để đưa 49 bao tải ma túy về Việt Nam.

Ngày 17-8, Dũng vận chuyển 930 kg ma tuý giao cho Tuấn tại sân vận động vườn Sim, sau đó Tuấn đưa về nhà dì ruột để cất giấu.

Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 18-8 đến ngày 17-9, các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt hơn 200 kg ma túy ở nhiều tỉnh thành, trong đó có nhiều chuyến đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Đúng 21 giờ 30 phút ngày 21-9, Cục C04 và Cục phòng, chống ma túy và tội phạm đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương phá chuyên án 825P, bắt giữ Tuấn, Kiều, Cúc và Hoàng Văn Sáng (chồng Cúc), thu giữ 706 kg ma túy tổng hợp, một máy hút chân không (dùng để đóng gói ma túy) và nhiều tài liệu có liên quan.

Cùng lúc, 10 tổ công tác ở các tỉnh thành bắt giữ 11 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm hơn 70 kg ma túy tổng hợp. Đây là mắt xích quan trọng, thường xuyên mua bán ma túy của Long, sau đó chia nhỏ bán kiếm lời.

Trong quá trình điều tra và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng Long tên thật là Trần Văn Quyết (40 tuổi, ở TP HCM). Đối tượng này có 2 quyết định truy nã của Công an TP HCM về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình trốn truy nã tại khu vực Tam giác vàng, Quyết câu kết với một số đối tượng người Việt Nam tại nước ngoài hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có đường dây của Chu Anh Tuấn.

    Thông báo