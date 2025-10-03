Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ngày 3-10, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ông Lê Quang Tùng (bìa trái), Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chúc mừng ông Trương Cảnh Tuyên, tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.



Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê tỉnh Thanh Hóa; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ông Trương Cảnh Tuyên từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Vào ngày 10-2, Ban Bí thư quyết định ông Trương Cảnh Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ngày 20-2, HĐND TP Cần Thơ (cũ) tổ chức kỳ họp thứ 19, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, các đại biểu đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm Chủ tịch UBND thành phố.

Ngày 1-7, Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (sau sáp nhập), nhiệm kỳ 2020-2025.

